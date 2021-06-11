YKS’ye son 15 gün

Milyonlarca adayın istediği mesleğe ulaşabilmek için iyi bir üniversite kazanma hayaliyle gireceği YKS’ye sayılı günler kaldı. Adaylar pandemi sürecinde hazırlandıkları sınavdan kaygılı. Ancak henüz sonra gelinmedi ve yapılacaklar bitmedi.

“Öğrencilerin son 15 günde kaygı duymaları çok normal. Önemli olan bu kaygıyı ve stresi nasıl yöneteceklerini bilmeleri. Öğrenci yeterince hazırlanmadıysa, ailenin beklentisi büyükse, öğrenci de özgüven eksikliği varsa ya da mükemmeliyetçiyse kaygı oluşabilir. Dolayısıyla özellikle son günlerde ailelerin hassas olması gerekiyor” diyen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz şunları söyledi:

“Bunu yaparken kaygı oluşturmamalı. Sınava az kaldığı için evdeki rutinin değiştirilmemesi gerekiyor. LGS sürecinde son haftalarda bazı velilerin rapor aldığını gördük. Ancak bu durum öğrenci üzerinde baskıyı artırıyor. Sözle kaygılanma deniliyor ancak kimi zaman baskıyı aileler artırıyor. Normal rutinde ne yapıyorsa bu süreçte de onlar yapılmaya devam edilsin. Sınav anında yapılması gerekenleri öğretmenleri söylüyor. Dolayısıyla aileler sınavla ilgili tavsiye vermemeli. Öğrenciye güven ve destekleyici bir tutumu olmalı, başka çocuklarla kıyaslamamalı. Sınavdan önce sınav yerine gitmek kaygıyı azaltabilecek bir taktiktir. Bilişsel ve zihinsel rahatlamayı sağlamak için doğada yürüyüşler yapabilirler.”

BOL BOL DENEME ÇÖZÜN

Salim Ünsal (eğitim uzmanı):





YKS uzun soluklu hazırlık süreci gerektiren bir merkezi sınav. Kapsam genişliği de oldukça fazla. Lisenin 9’uncu sınıfından 12’inci sınıfa kadarki tüm konuların sorgulanma olasılığı var. Geçmişten bugüne planlı ve düzenli hazırlanan adayların son rötuşları yapacağı zaman dilimindeyiz. Bunu da ağırlıklı olarak yeni konular öğrenmek yerine önceden öğrenilip unutulan konuları tekrarlayarak sürdürebilirler. Son günlerde yapılacak en verimli çalışma biçimi sıkça sınav denemesi çözmek. Bu denemeler için hem ÖSYM’nin özellikle son 5 yılda uyguladığı sınavları çözün. Aday bu yöntemle gerçek sınav deneyimini de artırmış olur. Okuma, anlama, problem çözme, zamanlama ve kodlama gibi konularda otomatizm kazanır.

Sınava yeterli hazırlık yapamadığını ve eksik konusunun çok olduğunu düşünen adaylar bu kalan zaman dilimi içinde bazı derslere ve o derslerin bazı ünite ve konularına ağırlık da verebilirler. Bunun için de puan getirisi yüksek dersler ve soru çıkma olasılığı yüksek olan konulara odaklanılmalı.

PSİKOLOJİK HAZIRLIK DA ÖNEMLİ

İnsan psikolojisi fizyolojik bünyenize fazlasıyla benzer. Sürekli yiyerek sağlıklı beslenemeyeceğiniz gibi sürekli çalışarak sağlıklı bir sınav hazırlığını yapamaz, iyi öğrenme gerçekleştiremezsiniz. Bu nedenle mutlaka günün belli saatlerinde bu çalışmaları sürdürüp, belli saatlerinde de dinlenme ve uyku düzenine dikkat etmek gerekir. Kalan tüm zamanı sınav içeriğine yönelik eylemle geçiremeyebilirsiniz. Arada bir başka uğraşı alanlarında da faaliyet göstermek motivasyon ve verimlik açısından faydalı olabilir. Psikolojik hazırlık da sınavın teknik hazırlığı kadar önemlidir. Bu dönemde sınavın sonrasına ilişkin olumsuz duygu ve düşüncelerden uzak durmak, derslere önyargıyla yaklaşmamak, kendi hazır oluşunuza dair sübjektif değerlendirmelerden arınmak gerekir. Her aday merkezi sınavlarda yaptığı çalışmalar ve verdiği emek ölçüsünde bir karşılık alacaktır. Üstelik YKS kalabalık ama nispeten başarı düzeyi düşük bir kitlenin girdiği sınavdır. Her yıl daha sınavın başında 700 bin öğrenci havlu atıyor. Bu nedenle zihninizde bu sınavı ayrı bir yere koyup büyütmemeniz gerekir.

FAST FOOD VE ABUR CUBUR YEMEYİN

Özgür Akoğlan (İstanbul Ayvansaray Üniversitesi psikolojik danışman ve rehber öğretmen):





Ders çalışma sürelerinizi 2 saatten aşağı çekmeyin. Unutmayın sınavda 2 saat 15 dakika oturacaksınız, fiziksel olarak alışmanız lazım.

Fark derslerinden bol soru çözün. Eşit ağırlık öğrencileri fizik, kimya, biyoloji; sayısal öğrencileri tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü soruları çözmeli.

Son 4 yılın TYT ve AYT sorularını çözün. ALES sorularına, IB Programı sorularına göz atın.

Çalışırken kusursuz ve sessiz ortamlarda çalışmayın, müzik dinleyerek ya da televizyon karşısında çalışmayın. Çünkü beynimiz koşullanır, sınavda aynı ortamı arar.

Her gün en az 40 paragraf tipi soru çözün.

Okuma hızını artırmak için 30 dakika kitap okuyun. Unutmayın hızlı okuma dikkat eksikliğini azaltır.

Sınava kalan süreyi düşünmeyi bırakıp sonuca odaklanın. Deneme sınavı sonuçları sizde kaygı oluşturuyorsa puan hesaplama yapmayın. Sadece yanlış yaptığınız soru tiplerine bakın.

A vitamini içeren besinler tüketmeye devam edin. Sabah en geç 7’de uyanıp kahvaltıyı 8’den önce bitirin. Sınav öncesi sindirim bitmeli.

Aile içi sorunlar, arkadaş ilişkileri, sosyal medya, telefon askıya alınmalı, olumsuz içerikli haberler izlenmemeli.

Fast food ve abur cuburdan uzak durun. Bu gıdaların bozduğu kan şekeri dengeniz, enerji dalgalanmalarıyla konsantrasyonunuz üzerinde olumsuz etkiye sebep olur.

Sınavlarla ilgili yapılacak olan yorumlardan uzak kalın.

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SON GÜN KIRLARA, SAHİLLERE GİTMEYİN

Ferhan Bıçakcılar (uzman klinik psikolog):

Sınavdan önceki günü çok abartılı yaşamamaya özen göstermeli. Burada anne-babalara da görev düşüyor. Bugün için kıra gitmek, denize veya şehir dışına hava almaya gitmek gibi fazladan bir program yapmaya çalışmayın. Deneme sınavlarına nasıl hazırlandıysanız öyle hazırlanmalı. Güneş yanığı, böcek sokması ya da talihsiz kazalar gibi durumlarla sınavınızı riske atmamalısınız.

DOĞRU NEFES KAYGIYI AZALTIR

Sebahat Başusta (Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı):

Bu kısa zaman içerisinde genellikle bıkkınlık, halsizlik, gerginlik, huzursuzluk gibi sürekli değişen duygu durumunun yaşanması son derece doğaldır. Ayrıca hiçbir şey bilmiyor gibi hissetmek, bilgileri karıştırdığını düşünmek de normaldir. Bu durumu sınava girecek birçok adayın da yaşadığı unutulmamalı. Bu tür duygulardan uzaklaşmak zor olsa da kendinizi duyguların akışına bırakıp düşüncelere dalmak yerine, çalışma yoğunluğunu artırarak bu durumdan kurtulmaya çalışın. Yoğun bir çalışma sürecinin arkasından daha huzurlu ve iyi hissedeceğiniz için yeniden çalışma isteği de uyanacak böylece kendi kendinize motivasyonunuzu artırmayı başarmış olacaksınız. Doğru nefes alıp vermeyi öğrenmeniz için nefes egzersizleri yapmanız, normal olduğunu bildiğimiz sınav kaygısını kontrol altına alabilmeniz de önemli.

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran’da uygulanacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (2021-YKS) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran saat 09.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.