YKS’ye rekor başvuru bekleniyor

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Son alınan kararla üniversiteye girişte YKS’de uygulanan puan barajları kaldırılırken, bazı bölümlerde bulunan sıralama barajları ise geçerliliğini koruyor. 2021 yılında yapılan YKS’den sonra barajı geçen öğrenci sayısında ciddi bir düşüş olmuş ve ülke genelinde bazı kontenjanla önceki yıllara oranla boş kalmıştı. Barajların kaldırılmasının ardından hem olumlu de hem de olumsuz eleştiriler oldu. Bu kararın ardından öğrencileri nasıl bir süreç beklediğine ilişkin eğitim danışmanları Muhammet Tosun ve Salim Ünsal değerlendirmede bulundu.

BÖLÜM BARAJLARINA RAĞMEN DOLULUK ORANI ARTACAK

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik Mimarlık, Hukuk ve Öğretmenlik programlarında sıralama barajları oluğunu hatırlatan Muhammet Tosun, bu gurubun dışında kalan bölümlerin boş kontenjanlarının neredeyse tamamının dolmasını beklediğini vurguladı. Sınava başvuran sayısında artış olabileceğini ekleyen Tosun, söylemine şöyle devam etti: Belki herkesin aklına öncelikle İktisat, İşletme Fakültelerinin ile Fen ve Edebiyat Fakültelerinin bölümleri geliyor. Aslında birçok diğer bölümde boş kontenjanlar değerlendirilebilir. Bu kararın ardından üniversite sınavına başvuran aday sayısı da artabilir. Özellikle daha önce baraj altında kaldığı için sınava girmekten vazgeçen ya da kendisine barajı geçme konusunda güvenmeyen ama üniversite okumak isteyen her yaştan aday artık sınava başvuracaklardır.

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ÜNİVERSİTE HAYALLERİ ARTIK BARAJA TAKILMAYACAK

Muhammet Tosun, lise mezuniyeti üzerinden uzun zaman geçmiş olanlar, üniversite mezunu ya da öğrencisi olup bölümünden, işinden memnun olmayanlar için de barajsız sınavın birçok seçenek oluşturabileceğine dikkat çekerek, Vakıf üniversitelerinin bazı bölümlerinde oluşan boşluklar bu adaylar için büyük bir şans dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Danışmanı Salim Ünsal ise Özellikle 2000li yıllardan itibaren hem var olan üniversitelerin program çeşitliliğindeki ve kontenjanlarındaki artış, yeni açılan vakıf/devlet üniversitelerinin devreye girmesi ile üniversitelerdeki koltuk sayısı daha da artış gösterdi dedi.

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Yeni düzenlemeye göre daha önce üniversite hayallerine ara veren kişiler de üniversite sınavına girip baraja takılmadan tercih yapabilecek ve daha önce boş kalan kontenjana yerleşerek mezun olabilecekler. Aynı şekilde mesaili çalışan bir kişi, ikinci öğretim bir bölümü tercihine yazarak, çalışma hayatını devam ettirirken üniversite öğrencisi olabilecek diyen Ünsal, adayları 7 Martta bitecek sınav başvurusunu hatırlattı.