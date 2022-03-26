YKS’ye rekor başvuru

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yılın YKS başvurularına yönelik yaptığı değerlendirmede, YKS’ye başvuran toplam aday sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu söyledi. Geçen yıl sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903’tü. Bu yıl 635 bin 522 aday artışıyla başvurular geçen yıla oranla yüzde 24.36 yükselmiş oldu.

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18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısı 3 milyon 234 bin 409, 19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran aday sayısı 2 milyon 56 bin 512 ve öğleden sonra oturumunda yapılacak Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran aday sayısı ise 168 bin 430 oldu. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2022-YKS’ye girecek tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim” dedi.

YÜZDE 48’İ ŞANSINI TEKRAR DENİYOR

Başvurularda lise son sınıfta okuyan 923 bin 37 (yüzde 28.23), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş 1 milyon 556 bin 730 (yüzde 47.99) aday bulunuyor. Bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı aday sayısı ise 389 bin 823 (yüzde 12.27). Yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı da 293 bin 136 (yüzde 9.03). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran 80 bin 699 (yüzde 2.48) aday bulunuyor.

100 KİŞİDEN 4’Ü SINAVA GİRECEK

Salim Ünsal (Eğitim Uzmanı): “Baraj kalkıp başvurular 3 milyonu geçince, ülke nüfusuyla oranladığımızda ortalama olarak her 100 kişiden 4’ünün bu yıl YKS sınavına gireceğini söyleyebiliyoruz. Bu durumda, bu kadar başvuru varken, üniversitelerin tüm kontenjanlarını dolduracağını öngörüyorum. Ancak bu kitle genel olarak ortalamaları yükseltecek bir grup değil. Diğer yandan sınava başvurup da girmeyen öğrenci sayısında artış yaşanabilir. Mezun sayısının çok olması başvuru sayısını çok arttırmış. Çünkü barajın kalkmasıyla birlikte yeniden başvuru fikri güncellenmiş birçok aday için. ÖSYM’de bir öğrenciden ortalama 193 lira 57 kuruş elde etmiş. Bu yıl başvuruların artacağını bekliyordum ancak beklediğimden 300 bin daha fazla artış olmuş. Bir de AYT ile TYT başvurularının arasındaki 1 milyon 177 bin 897 öğrenci farkı TYT’ye girme isteğinin çok olduğunu gösteriyor. Bu da bize öğrencilik hakları kapsamında toplu taşımadan yararlanmak, sosyal ve kültürel etkinlikler de öğrencileri bileti almak isteyen adayların başvurduğunu gösteriyor.”

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ERKEKLER DAHA FAZLA

Adayların, 1 milyon 590 bin 391’i (yüzde 49) kadın, 1 milyon 653 bin 34’ü (yüzde 51) erkeklerden oluşuyor.

Başvuran adayların 1 milyon 6 bin 196’sı (yüzde 31,02) Anadolu lisesinden, 838 bin 9’u (yüzde 25.84) meslek lisesinden, 715 bin 683’ü (yüzde 22.07) açık öğretim lisesinden, 293 bin 24’ü (yüzde 9.03) liselerden, 245 bin 981’i (yüzde 7.58) imam hatip lisesinden, 83 bin 591’i (yüzde 2.58) fen lisesinden, 19 bin 988’i (yüzde 0.62) güzel sanatlar ve spor lisesinden, 11 bin 942’si (yüzde 0.37) sosyal bilimler lisesinden, 29 bin 11’i (yüzde 0.89) diğer liselerden oldu.

Adaylardan 1 milyon 599 bin 780’i (yüzde 49) YKS’ye ilk kez başvurdu. 932 bin 145 (yüzde 29) adayın ikinci, 434 bin 211 (yüzde 13) adayın üçüncü, 199 bin 255 (yüzde 6) adayın dördüncü, 78 bin 34 (yüzde 2) adayın ise beşinci başvurusu oldu.