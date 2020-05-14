YKS’ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri açık

İçişleri Bakanlığı’ndan, yapılan açıklamada, 81 il valiliğine ‘Sokağa Çıkma Kısıtlaması’ ile ilgili ek genelge gönderildiği belirtildi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek.