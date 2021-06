YKS’ye 5 kalaYKS’ye 5 kala

Yani, inanın bu yıl yaşadığınız zorluklar sayılarak bitmez ama her şeye rağmen kısa bir süre sonra hayatınızın önemli bir anını kendiniz inşa edeceksiniz. O halde olumlu veya olumsuz her ne yaşandıysa bir süreliğine bir kenara bırakıp elimizden gelenin en iyisini neden YKS’de yapmayalım!

SINAV ÖNCESİ GENEL DÜZEN

• Uyku düzeninizi sınava göre ayarlayın. Günlük kaç saat uykuya ihtiyacınız olduğunu belirleyin (6-8 saat arası uyku) ve bu kalan sürede muhakkak buna uyun. Bazen uykuya dalmakta zorluk çekebilirsiniz bu gayet normal. Eğer uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız biraz daha erken yatağa girin, telefonlarınıza asla bakmayın ve derin nefes alıp vermeyi unutmayın. Sabah aynı saatlerde uyanın, eğer uyanamıyorsanız ailenizden destek isteyin.

• Yeme içme düzeninize dikkat edin. Çok ağır, sindirimi zor gıdalardan uzak durun. Günlük su ve kalori ihtiyacınızı muhakkak karşılayın. Yeme içme düzeninize dikkat ettiğinizde inanılmaz zinde ve enerjik hissedeceksiniz.

• Akşam saatlerinde yani havanın serin olduğu zamanlarda açık havada yürüyüş yapın, bu hem rahat uyumanıza yardımcı olacak hem de olumsuz düşüncelerden uzaklaştıracaktır.

• Sınava gireceğiniz okulu önceden muhakkak gidip görün. Okula gitmenizin ne kadar sürdüğünü, trafik durumunu göz önünde bulundurun.

• Sınavdan önce sınava giriş evraklarınızı ve kimliğinizi önceden hazırlamış olun ve göz önünde bulundurun.

SON HAFTA NELER YAPABİLİRİZ?

• Son haftada yapılacak en verimli ve etkili ders çalışma yöntemi sınava girer gibi deneme sınavı çözmektir. Deneme sınavlarınızı ÖSYM koşullarına uygun sanki gerçekten sınava giriyormuşsunuz gibi çözün. Deneme sınavı çözdüğünüz zaman yanınızda sadece kurşun kalem, silgi ve su olsun. Deneme sınavlarınızda süreye uyun, ve ara vermeyin.

• Deneme sınavlarını çözerken şimdiye kadar hangi dersten başladıysanız yine o dersten başlayın. Stratejinize bağlı kalıp, YKS’de yeni bir strateji oluşturmayın. Örneğin; deneme sınavlarında önce Türkçe, sonra matematik diye çözmeye devam ediyorsanız YKS’de de aynı sıralamayla devam edin.

• Yeni konu çalışmak yerine daha çok bildiğiniz konuların genel bir tekrarını yapın. Yeni konular çalışmaya başlamak sizde daha çok kaygı yaratabilir ve bu durum sınav performansınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

• Deneme sınavı çözmeyi ve konu tekrarı yapmayı sınavdan en az bir gün önce tamamen bırakıp, kendinizi psikolojik olarak asıl sınava hazırlayın.

SINAV ANI

• Sınava başladığınız zaman kaygı düzeyiniz normalin çok üstünde olabilir. Ellerinizin terlediğini, kalbinizin çok hızlı çarptığını hissedebilirsiniz hiç korkmayın, bu durum öğrencilerin büyük çoğunluğunda yaşanır. Sınavda birkaç soruya baktıktan sonra kaygı düzeyinizin normale döndüğünü göreceksiniz. Kaygı düzeyiniz yüksekse iki veya üç defa yavaşça derin nefes alıp verin, kaygı düzeyinizin normale dönmesinde büyük yardımı olacaktır. Hem unutmayın biraz kaygılı olmanız motivasyon düzeyinizi de yükseltecektir.

• Sınav esnasında eğer olumsuz, kendinizi suçlayıcı düşünceler aklınıza gelirse, bu düşüncelerinizle savaşmayın. Sınav esnasında kendinizi suçlamanız, eleştirmeniz size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Böyle bir durum yaşarsanız o düşüncelerinize “Tamam, bunların şimdi yeri ve zamanı değil, sınavım bittikten sonra yine tartışırız” gibi ifadeler kullanıp sınavınıza tam motive olmuş bir şekilde devam edin.

• Sınavda muhakkak zorlanacağınız veya yapamayacağınız sorular olacaktır. Bunu önceden kabullenip sınav esnasında bu tip sorulara denk gelirseniz gereğinden fazla zaman ayırıp yapabileceğiniz sorulara bakma fırsatı kaçırmamaya dikkat edin.

• Sınavda olumsuz soru köklerine dikkat edin. (Değinilmemiştir, söylenemez vb). Soruların uzun olması zor kısa olması kolay olduğunu anlamına gelmez bu yüzden her soruyu tam okumaya çalışın.

• Sınavdaki en önemli noktalarından biri de deneme sınavlarında hangi stratejiye göre soruları cevaplıyorsanız aynı strateji ile muhakkak devam edin.

ÖNÜNÜZDE DAHA ÇOK FIRSAT VAR

Son olarak çok ya da az, iyi ya da kötü, verimli ya da verimsiz her nasıl çalıştıysanız çalıştınız. Hayatınızda bu değerlendirmeleri yapacak uzun bir zaman var şimdilik önünüzde gireceğiniz önemli bir sınav var. Her düşünceyi, gerçeği, doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü bir kenara bırakıp sınavda kendinizin en yüksek performansını gösterin. Unutmayın, önünüzde daha uzun bir yaşam ve çokça fırsatlar var, umudunuzu içinizden eksik etmeyin! Her öğrencimize şimdiden başarılar dilerim.

PROF. Dr. HALİL EKŞİ KİMDİR?

1970 Rize-İkizdere doğumludur. İlk ve orta öğretimini İstanbul Üsküdar’da tamamladıktan sonra,1987 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 1992-1996 yılları arasında çeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık yaptıktan sonra 1996 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi. 1998 yılında yüksek lisansı, 2001 yılında ise doktorasını tamamladı. 2005 yılı sonunda ise Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı kazandı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 2006-2011 yılları arasında doçent olarak çalıştı. 2011 yılından itibaren profesör unvanı elde eden yazar, hâlihazırda aynı üniversitede öğretim üyesi olarak akademik yaşamına devam ediyor. Özel çalışma alanı ise psikolojik perspektiften ahlâk/moral gelişimi, araştırma yöntemleri ve eğitimi ile manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışmanlık.