MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYKS’ye 2.6 milyon başvuru
GeriEğitim YKS’ye 2.6 milyon başvuru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 12.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

YKS’ye 2.6 milyon başvuru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YKS’ye 2.6 milyon başvuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2021-YKS)2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu söyledi.

Başkan Aygün, 2021 YKS’ye girecek adaylara başarılar diledi ve sınavla ilgili şu bilgileri verdi: “Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36.6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38.2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14.3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128 (yüzde 8.8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2.1). Adaylarımızın 1 milyon 141 bin 639’u (yüzde 43.8) Anadolu lisesinden, 794 bin 269’u (yüzde 30.4) meslek lisesinden, 333 bin 190’ı (yüzde 12.8) açık öğretim lisesinden, 232 bin 23’ü (yüzde 8.9) imam hatip lisesinden, 78 bin 561’i (yüzde 3) fen lisesinden, 12 bin 140’ı (yüzde 0.5) sosyal bilimler lisesinden, 8 bin 187’si (yüzde 0.3) spor lisesinden ve 7 bin 894’ü (yüzde 0.3) güzel sanatlar lisesinden.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi