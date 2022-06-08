YKS’ye 10 gün kala 10 altın tavsiye

Haberin Devamı

1. GEÇMİŞ YILLARIN SORULARINI ÇÖZÜN

Geçmiş yılların üniversite sorularını çözmeye başlamalısınız. Soruları çözerken son yılda yapılan YKS’den, geçmiş yıllara doğru gidin.

2. ZAMANA ÖNEM VERİN

Deneme sınavı uygulamalarında mutlaka zamana özen göstermelisiniz. Mümkünse soruları çözmeye gerçek YKS’nin uygulanacağı saat olan 10.15’de başlayıp gerçek sınav süresinde masadan kalkmaya çalışın.

Gözden Kaçmasın 9 soruyla ek göstergede tüm detaylar Haberi Görüntüle

3. TEKRAR YAPIN

Konu eksikliklerinin tamamlanması sınav başarısı için çok önem taşıyor. Son haftaya kadar yeni konu da öğrenilmeye devam edilebilir. Ancak son hafta sadece tekrar yapılmalı, deneme sınavı çözülmeli.

4. DERSİN ÖZELLİĞİNE GÖRE ÇALIŞIN

Genel tekrar yapılırken dersin özelliğine göre yöntem izlenmeli. Örneğin biyoloji tekrarı için mutlaka defterden ve kitaptan okuma yapmak gerekirken, Mat-1 dersi için soru çözmek yeterli olabilir. Günde kaç soru çözüleceği tamamen sizinle ilgili bir durum. Bir aday günde 400 soru çözerken başka bir aday 100 soru ile yetinebilir.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Havacılık sektörü personel arıyor Haberi Görüntüle

5. RİSKLİ SPORLARDAN UZAK DURUN

Sınava az bir zaman kaldığı için sakatlanma riski olan sporlardan uzak durmak gerekiyor. Örneğin futbol ya da basketbol oynamak riskli olabilir.

6. BESLENME VE UYKU DÜZENİNE DİKKAT

Sağlığınıza, özellikle beslenme ve uykunuza özen göstermelisiniz. Düzenli beslenmenin ve uyku düzeninin ayarlanmış olması fiziksel olarak kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacak, kaygınızı azaltacak, sınav günü de dikkat düzeyinizin yüksek olmasına yardımcı olacaktır.

7. ÖLÜM KALIM MESELESİ YAPMAYIN

Sınavı ölüm kalım meselesi veya ciddi bir varoluş sorunu olarak görmeyin. Olası bir başarısızlığı telafi edebilirsiniz. Ayrıca ‘Ben bunu yapamam, sınavlarda hiçbir zaman başarılı olamadım’ gibi düşünceleri de bir kenara bırakın.

8. KAYGINIZI AZALTABİLİRSİNİZ

Sınav yaklaştıkça artan kaygıyı doğru kontrol etmek gerekiyor. ‘Bu sınava çok iyi hazırlandım, yapabileceğimin en iyisini yaptım’ gibi cümleler kaygınızı azaltacaktır.

Gözden Kaçmasın Sergiye giden tarihi eserlere Mühürlü sigortalı koruma Haberi Görüntüle

9. SINAVA GİRECEĞİNİZ YERİ GÖRÜN

Sınava gireceğiniz okulu önceden görmek, kendinizi iyi hissetmeniz açısından önemlidir.

Haberin Devamı

10. TARTIŞMALARDAN UZAK DURUN

Yakın çevrenizle moral bozucu tartışmalardan uzak durun. Kendinizi iyi hissedeceğiniz ortamları tercih edin.

SINAV KAYGISINDAN NASIL KURTULUNUR?

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namudar İzzet Kurbanoğlu, öğrencilere sınav stresini yenmelerini sağlayacak önemli tavsiyelerde bulundu:

* Geçmişte başarısız olduğunuz durumları değil, başarılı olduğunuz zamanları düşünün.

* Yaşamınızdaki önceliklere ve gelecekteki amaçlarınıza odaklanın.

* Sorumluluklarınızı ertelemeyin ve çalışmanızı planlayın.

* Haftada en az birkaç saat keyif alacağınız aktiviteler yapın.

Haberin Devamı

* Hobilerinize zaman ayırın, sinemaya gidin, açık havada dolaşın.

* Sınav günü sınav yerine erken gidin, soru kitapçığını kontrol edin ve bildiğiniz sorudan başlayın.