YKS'nin kalemleri köy çocuklarına

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Batman’daki Tekağaç İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Naim Erdem, geçtiğimiz günlerde düzenlenen YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) gözetmen olarak görevliydi. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise kendine bir görev verdi. Okul müdüründen izin alarak sınava katılan adaylardan sınav sonunda kalem ve silgilerini görev yaptığı köy okulu öğrencilerine bağışlamasını istedi. Erdem, sınavın düzenlendiği bir lisenin önüne ‘Kalemler, silgiler köy okulu çocukları için’ yazılı bir kutu koydu. Sınav sonunda koyduğu kutular adaylara verilen kalem ve silgilerle dolup taştı. Bu uygulamayı 4 yıldır yaptığını söyleyen köy okulu öğretmeni Erdem, kalem ve silgileri görev yaptığı okulda nasıl değerlendirdiğini şöyle anlattı:

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BİZE BİR YIL YETİYOR

“Köylerde bakkal, market gibi bir şey yok. Ebeveynler de çiftçilikle uğraştığı için merkeze gitmeleri zaman alıyor. Yani köyümüzde çocukların kalem, silgi sahibi olması kolay değil. Ya da öğrenciler kalemlerini evde unutabiliyor veya kaybedebiliyor. Bazen uzun süre kalemsiz, silgisiz kalabiliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için yaklaşık 4 yıldır üniversite adaylarından kalem ve silgi topluyorum. Her yıl belli bir okula göreve gidiyorum ya da ben herhangi bir okulun önüne gidip adaylardan rica ediyorum. Böylelikle topladığım kalemler bir eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerime yetiyor. Her gün kalemleri dağıtmıyorum, ihtiyaçları olduğunda gelip bana söylüyorlar ben de hemen ÖSYM kalemlerinden veriyorum.”

‘BEN DE KÖYDE OKUDUM’

Naim Öğretmen, meslek hayatı boyunca köy okullarında öğretmenlik yapmak istediğini söylüyor: “Ben de köyde okudum. Kalemim olmadığında ya öğretmenim bulur verirdi ya da babamın bana kalem almasını beklerdim. Babamın almasını beklediğimde aslında bir noktada eğitimden de uzaklaşıyordum. Ben, benim öğrencilerim bunu yaşamasın istiyorum. 2015’ten beri görevdeyim. Göreve başladığımdan beri hep köy okullarında öğretmenlik yaptım. Niyetim de mesleğime köy okullarında devam etmek. Çünkü ben kendimi köy okulu öğrencilerine daha yakın hissediyorum.”

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PAYLAŞMAYI ÖĞRENİYORLAR

Sınavlardan toplanan kalemler, çocuklara paylaşmayı da öğretiyor. Nasıl mı? Naim Öğretmen anlatıyor: “Bu kalemlerden bir kısmını sınıftaki masamda bir kalemliğin içine koyuyorum. Kalemini kaybeden ya da o an bulamayan, evde unutan kalemlikten kalemini, silgisini alabiliyor. İşi bittiğinde ise tekrar yerine bırakıyor. Bu şekilde ortak kullanım becerisini kazanıyorlar, paylaşmayı öğreniyorlar.” Naim Öğretmen bu yıl 250 kalem, 125’e yakın da silgi ve kalemtıraş toplamış. “Okulda yaklaşık 115 öğrencimiz var. Önümüzdeki yıl bu öğrencilerimizin yüzü gülecek” diyor.