YKS'nin ilk oturumunun ardından... Türkçe düşündürdü matematik zorladı

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BİLFEN LİSELERİ

TÜRKÇE SON 5 YILLA BENZERDİ

Türkçe soruları, MEB müfredatına ve ÖSYM sınav formatına uygun şekilde hazırlanmıştı. Ayrıca sınav son 5 yılla benzerlik gösteriyordu. Testte yer alan 40 sorudan 33’ü anlam ve yorumlama, 7’si ise dil bilgisi kazanımlarını ölçmeye yönelikti. Farklı disiplinlerden alınan metinlere yer verilen paragraf sorularında, kavramsal düzeyi yüksek ifadelerin kullanıldığını gözlemledik. Bu durum, adayların dikkatini ölçen çeldiricilerin gücünü artırdı. Sınavda metin bağlamında anlam kurma, çıkarım yapma becerisi ön plandaydı.

TARİH TYT MANTIĞINA UYGUNDU

Sorular, TYT mantığına uygundu. Genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine kurgulanan sorular vardı. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemişti ancak Lozan Antlaşması-Batı Trakya konusu Misak-ı Millî Kararları ile birlikte değerlendirilmesi istendi. Sorularda, metni anlama, yorumlama ve anlam çıkarmanın yanı sıra temel kavram bilgisi, tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçüldü. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdı.

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FELSEFENİN PARAGRAFLARI ZORDU

Bu yılki felsefe soruları, geçen seneye nispeten daha zor paragraflardan oluşmuştu. Ayrıca çeldiricileri de daha zordu. Felsefi metni anlama, dikkatle okuma, o paragraftan bir sonuç çıkarma becerisini ölçen sorular yer aldı. Doğrudan bir felsefe akımı ya da kavramı sorulmadı. Bilgiyi ölçmeye yönelik sorulardan ziyade okuduğunu anlamaya yönelik sorular vardı.

DİNDE MÜFREDAT DIŞI SORU YOKTU

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 3 yorum, 2 de bilgiyi yorumlama sorusu soruldu. Sınavda sorulan sorular konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştı. Müfredat dışı bir soru sorulmadı. Zorluk derecesine bakıldığında 5 sorunun da kolay ve orta zorlukta iyi hazırlanmış sorular olduğunu görüyoruz.

NET VE ÇÖZÜLEBİLİR SORULAR VARDI

Coğrafya dersinde temel kavram ve ilkeleri kullanma, harita okuma, bilgiyi yorumlama ve becerileri ölçmeye yönelik sorular yer aldı. Orta düzeyde, net ve çözülebilir nitelikte olan bu soruları, coğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, harita okuma becerisini geliştirmiş adaylar çözebilirdi.

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MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZEBİLENLER ÖNE ÇIKTI

Matematik soruları MEB müfredatına uygun olup konular geçmiş yıllara paralel olarak hazırlanmıştı. Bu testte kolay soruların azlığı dikkat çekiciydi. Orta ve zor soruların dağılımının hâkim olduğu bir sınav gibiydi. Soruların çoğu, öğrencilerin sadece işlem değil aynı zamanda yorumlama, modelleme ve analiz etme becerilerini ölçmeyi amaçlamış; matematiğin günlük yaşamla kesiştiği alanlara dahil özgün içerikler sunmuştu. Bazı sorular, metinsel yoğunlukları ve çok aşamalı düşünme gerektirmeleri nedeniyle süre yönetimi açısından adayları zorlayıcı nitelikteydi. Bu durum, zaman baskısı altında stratejik düşünme yetisinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

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DİKKATLİ ADAYLAR ÜSTESİNDEN GELEBİLİR

Fizik testindeki tüm sorular kazanımlarla uyumluydu ve yaşam temelli, uzun metinli soru köklerinden oluşmuştu. Çok soru bankası bitiren değil, kazanımları öğrenen, yeterince soru çözen ve okuduğunu anlayan adayların rahatlıkla başarılı olabileceği tarzda sorular sorulmuştu. Çeldiricisi olan fakat biraz dikkatli öğrencilerin üstesinden gelebilecekleri şekilde oluşturulmuş bir sınavdı.

KİMYA BİLGİ AĞIRLIKLIYDI

Test, bilgi ağırlıklı, anlaşılır, orta ve üstü zorlukta sorulardan oluşmuştu. Testin geneli incelendiğinde soruların uzun, zaman gerektiren ve yorum ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Grafik içeren sorulara yer verilmemişti. Kimya soruları, temel kimya bilgisine sahip, konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrenciler için yapılabilir düzeydeydi.

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BİYOLOJİNİN CEVAPLARI NETTİ

9’uncu sınıftan Canlıların Ortak Özellikleri, Hücre Zarının Yapısı ve Canlılar Alemi konularından birer soru çıkmıştı. 10’uncu sınıftan Hücre Bölünmeleri, Kalıtım ve Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması konularından yine birer soru sorulmuştu. Tüm sorular bilgi düzeyinde ve cevapları netti.

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DOĞA KOLEJİ

TÜRKÇEDE PARAGRAF SORULARI BELİRLEYİCİYDİ

Türkçe soruları, önceki yıllarla paralel olarak ağırlıklı biçimde anlam bilgisi sorularından oluşan, ortalama zorluk düzeyinde bir sınav olarak karşımıza çıktı. Paragraf soruları, çok uzun olmamasına rağmen anlam yoğunluğu bakımından ayırt ediciliği yüksekti. Paragraf soruları, adayları zorlayacak uzun metinlerden oluşmamıştı ve bu durum özellikle sınavın zaman yönetimi açısından daha elverişli olmasını sağladı.

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TARİHTE ANLAMA BECERİSİ ÖNE ÇIKTI

Testte, 9’uncu sınıfa ait ‘Töre’ konulu soru ile 11’inci sınıftaki ‘Osmanlı ekonomisi ve yerli sanay’” konulu soru, adayların temel kavramları metin içinde anlamlandırmalarını gerektiren ve göreceli olarak kolay düzeyde değerlendirilen yorum sorularıydı. 12’nci sınıf konularından gelen ‘Kütahya-Eskişehir Savaşları’ sorusu da benzer şekilde bilgiye dayalı olmaktan çok metni kavrama becerisini ölçen yapısıyla öne çıktı. Sorular arasında Selçuklu hükümdarı Melikşah dönemiyle ilgili olan soru, orta düzeyli zorlukta ve dikkatli okuma gerektiren bir içerik taşıyordu. Ancak sınavın ayırt edici niteliğini en belirgin şekilde ortaya koyan soru, Lozan Antlaşması ile ilgili soruydu. Bu soru, çeldiricisi güçlü yapısıyla çıkarım gücü ve dikkat düzeyi yüksek olan öğrencilerin ayırt edilmesine olanak sağladı. Bu yılki tarih sorularında önceki TYT sınavlarına benzer şekilde metin ağırlıklı, okuduğunu anlama temelli bir ölçme yaklaşımı benimsenmişti. Ancak dikkat çeken bir diğer unsur da sınavda harita, görsel ya da tablo gibi içeriklerin yer almaması ve kronoloji bilgisi içeren doğrudan zamanla ilişkili bir sorunun sorulmamış olmasıydı.

COĞRAFYADA GÖRSEL BECERİ ÖLÇÜLDÜ

Coğrafya soruları, temel müfredat bilgilerini ölçmenin yanı sıra kavramsal düşünme ve yorumlama becerilerini öne çıkaran bir yapıya sahipti. Ayrıca iki sorunun harita okuryazarlığı becerilerini ölçmesi, sınavın görsel ve mekânsal düşünme yetilerini de değerlendirdiğini gösterdi. Bu yılın en dikkat çekici ve ayırt edici sorusu ise uzun süredir doğrudan yer verilmeyen, ancak temel coğrafya kavramları arasında bulunan ‘Dünya’nın şekli, eksen eğikliği ve günlük harekete bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi’ konusundan geldi. Genel olarak sorular orta zorluk düzeyindeydi ve bilgi kadar analiz yeteneğini de ön plana çıkardı.

FELSEFEDE SÜRPRİZ YOKTU

Felsefe testi, yorum ve analiz ağırlıklı, orta zorluk düzeyinde, felsefe bilgisinin metinde kullanılmasını gerektiren sorulardan oluşmuştu. Sorular hem TYT’nin hem de felsefenin yapısına uygun olarak hazırlanmıştı. Sürpriz bir soruyla karşılaşılmadı.

DİNDE ANALİZ GEREKİYORDU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların bilgi ile birlikte adayların algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştuğunu gördük. Bilgi merkezli olarak nitelendirebileceğimiz Mevlevilik ile gaye ve nizam delili soruları dışındaki yorum ve analiz soruları ile adayların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflendi. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesi orta düzeydeydi.

MATEMATİK FARK YARATTI

Matematik testi, bu yıl da üniversiteye giriş sürecinde en belirleyici unsur olma özelliğini sürdürdü. Öğrencilerin en çok zaman harcadığı testlerin başında gelen matematik, özellikle problem sorularıyla birlikte yalnızca işlemsel değil, düşünsel becerileri de ölçen bir yapıya büründü. Toplam 30 matematik ve 10 geometri sorusundan oluşan testte, soruların büyük bir bölümü temel kazanımlara dayansa da; metin yoğunluğu yüksek, çok yönlü düşünmeyi ve doğru stratejiyle çözüm üretmeyi gerektiren problem soruları öğrencileri zorladı. Bu yılki sınav, özellikle okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi güçlü olan adayların öne çıktığı bir sınav olarak dikkat çekti. Problem sorularında, yalnızca işlemsel yeterlilik değil; bilgiyi analiz etme, süzme ve doğru bağlamda uygulama becerileri de sınandı. Böylece matematik testi, klasik anlamda bir işlem sınavı olmaktan çıkarak çok boyutlu düşünmeyi ölçen bir değerlendirme alanına dönüştü. Geometri soruları, önceki yıllara göre daha sade ve uygulanabilir bulunmakla birlikte, hâlâ seçici ve ayırt edici nitelikteydi. Özellikle şekil üzerinde doğru çıkarım yapabilme ve temel kavramları ilişkilendirebilme becerisi, başarıyı belirleyen önemli faktörler arasında yer aldı.

FİZİKTE DENEY SORULARI VARDI

Bu yılki sınavda fizik sorularının; 9’uncu sınıf düzeyinden "Kuvvet ve Hareket", "Isı ve Sıcaklık", "Elektrostatik", 10’uncu sınıf düzeyinden ise "Optik", "Basınç ve Kaldırma Kuvveti" ile "Dalgalar" ünitelerinden seçildiği tespit edildi. Özellikle 10’uncu sınıf "Kaldırma Kuvveti" ve 9’uncu sınıf "Isı ve Sıcaklık" konularına ait soruların adaylar arasında ayırt edici niteliğe sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu yılki TYT fizik sorularının genel zorluk seviyesinin orta düzeyde olduğu buna karşın bazı soruların içerik ve çözüm açısından son yıllarda yöneltilmiş en kolay sorular arasında yer aldığı, dolayısıyla adaylar açısından daha yüksek başarı potansiyeli sunduğu anlaşılıyor.

KİMYA YORUM GÜCÜNÜ ÖLÇTÜ

Kimya soruları genel olarak geçmiş yılların çizgisini koruyan, öğrencileri zorlamayan ancak dikkatli okuma ve temel kavram bilgisi gerektiren bir nitelikteydi. Sorular, öğrencilerin ezberden ziyade kavramsal bilgiyi anlayarak kullanma becerisini yoklayan bir yapıya sahipti. Madde ve özellikleri, kimyasal türler arası etkileşimler, kimyasal hesaplamalar, maddenin halleri asitler-bazlar ve günlük yaşamla ilişkilendirilen kimya konuları ön plandaydı. Kimya sorularında öğrencilerin yorum yapma becerisi, günlük hayattaki kimya bilgisini kullanma, temel bilgi ve kavramlar arası ilişki kurma bu yıl da ön plandaydı. Önceki yıllarda olduğu gibi, işlem gerektiren soru sayısı az olup daha çok kavram bilgisi ve anlamaya dayalı sorulara yer verilmişti. Bu durum, öğrencilerin konuları yüzeysel değil anlamlandırarak öğrenmelerini ve mantık yürütebilmelerini gerektirdi.

BİYOLOJİ ÖNCEKİ YILLARLA BENZERDİ

Biyoloji soruları, müfredata uygun, zorluk derecesi genel olarak kolay ve orta düzeyde, bilen ile bilmeyeni ayırt eden sorulardan oluşmuştu. Ayrıca sorular, önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hâkim, görsel verileri yorumlayabilen, öğrendiği bilgileri uygulamada kullanabilen ve dikkatli olan adaylar için yapılabilir düzeydeydi. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan adayın bilgisini kullanma ve uygulama becerisini ölçerken bir kısmı görsel verileri bilgiler ile yorumlayabilmeye dayalıydı. Bazı adayların zorlandığı; kalıtım ve hücre zarı soruları, seçici soru niteliğiyle ön plana çıktı.

UĞUR OKULLARI

TÜRKÇE SORULARI YALIN VE ANLAŞILIRDI

Sınavda soruların dağılımı 7 dilbilgisi, geri kalan sorular ise sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf konularını içerecek şekilde düzenlenmişti. Geçmiş yıllara oranla Türkçe sorularının daha kolay olduğu adaylar tarafından belirtildi. Ayrıca soruların dilinin yalın ve anlaşılır olduğu görüldü. Özellikle paragraf sorularının uzunluğunun ve sahip olduğu sözcük sayısının adayları zorlamadığı ve paragrafların orta uzunlukta metinlerden oluştuğu söylenebilir.

TARİHTE KONU DAĞILIMI DENGELİ

Tarih sorularında, öğrencilerin paragrafı yorumlayarak neden –sonuç ilişkisi kurabilmesini, çıkarım yapabilmesini, tarihsel bilgiyi kullanabilme ve yorumlama gücünü ölçen bir sınav olduğu görülüyor. Daha çok temel bilgi ve kavramların yorumlanması üzerine kurgulandığı, konu dağılımının dengeli olduğu bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

COĞRAFYADA HARİTA OKURYAZARLIĞI ÖNE ÇIKTI

TYT, coğrafya dersi açısından müfredat ile örtüşen, bütün ünitelerin irdelendiği bir sınav oldu. Dünya ve Türkiye Harita okuryazarlığı sorularda ön plana çıktı. Geçen yıla kıyasla çeldiricilerin azaldığı, sınavın zorluk düzeyinin biraz düşürüldüğü söylenebilir.

FELSEFEDE SORULAR NETTİ

Felsefe testi, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerisinin yanı sıra temel bilgileri gerektiren orta düzeyde zor sorulardan oluştu. Din Kültürü sorularına alternatif Felsefe soruları daha fazla bilgiye dayalı nitelikteydi. Soruların dili açık ve netti.

DİNİ TERİM VE KAVRAMLARA YER VERİLDİ

Sınav genel olarak adayların yorumlama becerilerini ölçmeyi amaçladı. Ayrıca bazı sorularda, ünitelerde yer alan dini terim ve kavramlara yer verilmişti. Soruların zorluk düzeyi genel olarak kolay ve orta seviyede olup, önceki yıllarda uygulanan sınav sorularıyla benzerlik gösterdi.

MATEMATİKTE UZUN PARAGRAFLAR ZORLADI

Sınavda sorulan matematik soruları, önceki yıllarda çıkmış sorulara benzeyen, gerçek yaşam problemleri ile ilişkilendirilmişti. Ancak problem sorularının uzun paragraflardan oluşması nedeniyle adaylar bu soruları okurken ve çözerken zorlandıklarını söyledi. Genel olarak sorular, adayların okuduğunu anlama, akıl yürütme, yorum yapabilme, verileri analiz etme ve bu veriler arasında ilişki kurabilme becerilerini ölçmeyi amaçladı.

FİZİKTE KAVRAMSAL YORUM GÜCÜ ÖLÇÜLDÜ

Bu yılki TYT Fizik testinin temel kavram bilgisi, günlük yaşamla ilişki kurma becerisi ve problem çözme yeterliliklerine odaklandığını söylemek mümkün. Özellikle adayların fiziksel olayları gerçek hayat bağlamında anlamlandırmaları ve kavramsal yorum güçleri ön planda tutuldu. Bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri; su dalgaları konusunu temel alan, grafik yorumlama becerisi ile genlik ve periyot bilgilerini birleştiren ve temel fiziksel formüllerin doğru uygulanmasını gerektiren soruydu. Soru, yalnızca bilgi düzeyini değil, analiz ve uygulama düzeyindeki becerileri de ölçerek ayırt edici nitelik kazanmıştı.

KİMYA MÜFREDATA UYGUNDU

Kimya soruları, son yıllarda uygulanan sınavlara benzer formatta hazırlanmıştı. Soruların açık ve net olduğunu, temel kazanımlar ile kavramlar üzerine hazırlandığını gördük. Sorular müfredata tamamen uygundu ve sınavın zorluk düzeyi önceki yıllar ile paraleldi. Kimya eğitimini sistematik ve etkin biçimde takip eden adayların sınavda üstün performans sergilemelerini bekliyoruz.

BİYOLOJİ BİLGİ AĞIRLIKYDI

Biyoloji bölümünde toplam altı üniteden sorulara değinildi. Testin zorluk derecesi orta olarak ifade edilebilir. Soruların genel olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi yorumlama becerisi yerine bilgi ağırlıklı olduğu, dikkat gerektiren temel kazanımlar ve kavramlar üzerinden hazırlandığı söylenebilir.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

TÜRKÇEDE PARAGRAF ZAMAN KAYBETTİRDİ

Türkçe testinde farklı soru tarzı olmamakla birlikte paragraf soruları genellikle günlük hayat, edebiyat ve sanatla ilgili içeriklerden oluşmuştu. Bununla birlikte basit gibi görünen ama iki seçenek arasında kalınan birkaç paragraf sorusu öğrencilere zaman kaybettirdi. TYT Türkçe testinde geçen yıl olduğu gibi 7 dil bilgisi sorusu sorulmuştu.

İNKILAP TARİHİ SORULARI BELİRLEYİCİYDİ

Bu test, kapsam genişliğinden dolayı sınavın belirleyici sorularını oluşturdu. Sınav genel olarak bilgiye dayalı sorulardan oluşmuştu. Tarih konuları ile ilgili kavramlara hâkim olan adayların yapabileceği orta güçlükte bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

COĞRAFYA ÖNCEKİ YILA GÖRE KOLAYDI

Geçtiğimiz yılın TYT Coğrafya sorularıyla karşılaştırıldığında, bu yılki soruların daha kolay olduğu söylenebilir. Türkiye’nin nüfus özellikleriyle ilgili soru, ayrıntılı bilgi gerektirmesi nedeniyle konuyu iyi öğrenmiş öğrencilerin çözebileceği orta düzeyde bir soru olarak öne çıktı. Coğrafya testinde yer alan iki soruda Türkiye ve Dünya haritalarına yer verilmişti. Bu soruların doğru yanıtlanabilmesi için harita bilgisi ve mekânsal düşünme becerisi önemliydi.

FELSEFEDE ÇELDİRİCİLER GÜÇLÜYDÜ

Felsefe soruları, akademik düzeyde bilgi birikiminden ziyade okuma alışkanlığı, anlamlandırma becerisi ve dikkatli yorum yapma yeteneği gerektiren paragraflardan oluşmuştu. Sorular, genel olarak felsefi kazanımlar temelinde şekillense de metni dikkatle okuyan ve kavrayan adayların çözebileceği nitelikteydi. 2024 TYT ile kıyaslandığında paragraflar daha sade görünüyordu ancak çeldiricilerin güçlü olması nedeniyle sorular düşündürücüydü.

MATEMATİK ORTA ZORLUKTAYDI

Temel Matematik testi, önceki yıllarda olduğu gibi 30 matematik ve 10 geometri sorusundan oluşmuştu. ÖSYM, son üç yıldır olduğu gibi bu yıl da temel matematik bilgilerini kullanma becerisini ölçen, öğrencilerin okuduğunu anlayarak yorum yapmalarını gerektiren ve düşünme becerilerine dayalı bir sınav hazırlamıştı. Testte doğrudan bilgiyi ölçen birkaç soru bulunmakla birlikte, soruların büyük çoğunluğu güncel hayat problemleriyle ilişkilendirilmiş ve öğrencilerin matematiksel becerilerini bu bağlamda kullanmalarını hedeflemişti. 30 soruluk matematik bölümünde 6-7 sorunun güçlük düzeyinin kolay; 4-5 sorunun ise zor olduğunu belirledik. Geriye kalan sorular orta zorlukta olmakla birlikte, işlem yoğunluğu gerektirmesi nedeniyle zamanı verimli kullanamayan adaylar için zorlayıcı olmuştur. Geometride tüm sorular, adayların geometrik düşünme becerilerini de kullanmalarını gerektiren bir yapıdaydı.

FİZİKTE CEVABA NET BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLİRLERDİ

Fizik soruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 9 ve 10’uncu sınıf öğretim programına ait konuları içerdi. Sorular açık, anlaşılır bir dille hazırlanmış olup adayların cevaba net biçimde ulaşabileceği bir yapıya sahipti. Bir soru dışında testte matematiksel işlem gerektirmeyen, kolay ve orta zorluk düzeyinde sorular yer almıştı.

TEMEL KİMYA BECERİLERİ ÖLÇÜLDÜ

Test, zorluk düzeyi bakımından orta güçlükte sorulardan oluşmuştu. Bu yıl da sorular, temel kimya bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olup konuyu iyi öğrenen adayların çözebileceği düzeyde hazırlanmıştı. Kimya sorularının konuları özümsemiş, düzenli tekrar yapıp test çözen adayların zorlanmadan yanıtlayabileceği şekilde hazırlanmış olduğunu söyleyebiliriz.

BİYOLOJİ ÖNCEKİ YILLARA BENZERDİ

Ekoloji ve kalıtım konularına ait soruların, 2024 TYT’ye kıyasla daha kolay olduğu, diğer konuların ise benzer zorluk düzeyinde olduğu söylenebilir. Genel olarak sınavın, düzenli çalışan adayların başarılı olabileceği bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.

GEN KOLEJİ

TÜRKÇEDE SORULAR SÜREYLE YARIŞTIRDI

Türkçe branşı önceki yıllarda olduğu gibi yorum ağırlıklı bir sınav oldu. Soru sayılarına baktığımızda ezbere bilginin uygulanmasındansa okunan metnin yorumlanmasının daha ön planda tutulduğunu görüyoruz. Paragraf sorularının önceki yıllarda olduğu gibi uzun tutulduğunu göz önüne aldığımızda süreyle yarışılan bir sınavda bu, eleyici bir faktör oldu.

HEM KAVRAM BİLGİSİ HEM YORUM GEREKTİ

Tarih testinde adayların hem “okuduğunu anlama” hem “tarihî kavram bilgisi” test edilmiş oldu. Bu testin soruları zorluk derecesi olarak orta düzeydeydi.

COĞRAFYA DİKKAT İSTEDİ

Testte yüksek eleyici özelliğe sahip sorunun olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak orta düzeyde zorluğa sahip sorular tercih edilmişti. Sorulardaki en kritik durum cevaplardaki ince detaylardı. Örneğin heyelan sorusundaki tabakaların uzanış yönü gibi. Bu tarz cevaplar dikkat hatası yapmaya müsait bilgileri içerir. Dikkat seviyesi yüksek öğrencilerin güzel bir coğrafya sınavı geçirdiğini söylemek hiç de yanlış olmaz.

FELSEFE ANALİZ GEREKTİRDİ

Adaylardan felsefi metinler üzerinden hareketle çıkarımda bulunmaları, eleştirel düşünme ve anlam bütünlüğünü yorumlayabilme becerilerini ortaya koymaları beklendi. Bu durum, salt ezber bilginin değil; anlama, analiz etme ve yorumlama yetkinliğinin öne çıktığı bir ölçme biçiminin tercih edildiğini gösteriyor.

DİN ÇIKARIM YAPMA BECERİSİNİ SORGULADI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçen seneki yapıyla neredeyse aynıydı. Temel bilginin yanında, adayın metni anlama ve çıkarım yapma becerisi sorgulandı. Kolay-orta seviyede bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNME BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ

Matematikte sorular genel olarak okuduğunu anlama, işlem yeteneği ve analitik düşünme becerisine sahip olarak çözülebilecek nitelikteydi. Geometride bazı sorular rahatlıkla çözülebilmesine rağmen bazı soru tiplerinde yine birkaç kazanımı içerisinde bulunduran ve çok boyutlu düşünme becerisini ele alan sorular mevcuttu.

FİZİK BİLGİYİ ÖLÇTÜ

Fizik sorularında bu sene geçen yıllara oranla daha çok hesaplama gerektiren sorularla karşılaştık. Öncüllü soruların aksine bilgiyi ölçen daha net cevaplı sorular vardı. Her yıl olduğu gibi bu yılda optik, ısı sıcaklık ile kuvvet ve hareket ünitelerinden sorular yer aldı.

KİMYA SAYISALCILARA YÖNELİKTİ

Kimya bölümünde dört tane 9’uncu, üç tane de 10’uncu sınıf sorusu bulunuyordu. 10’uncu sınıf müfredatından gelen sorular ise hem bilgi birikimini değerlendirme ve yorumlama hem de işlem yapabilme üzerine kurulmuş sorulardan oluşmuştu. Genel olarak sınavın eşit ağırlık öğrencilerinin yapabileceği düzeyde değil sayısal öğrencilerin yapabileceği orta ve üzeri zorluk derecesine sahip sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz.

TEMEL BİYOLOJİ BİLGİLERİ ÖLÇÜLDÜ

Biyolojide sorular içinde 1 soru biyoçeşitlilik temasından olup, yorum ve kavrama niteliğindeydi. Diğer sorular ise canlıların ortak özellikleri, hücre, hücre bölünmeleri, sınıflandırma ve kalıtım konularından olup temel bilgi ölçen nitelikteydi. Konuların genel hatlarına hakim olan öğrencilerin kolaylıkla soruları yapabileceği söylenebilir. ÖSYM öğrencileri çok zorlamadan temel biyoloji bilgilerini ölçmeyi hedeflemiş. Biyolojide kavramlar arası farkları ayırt edebilen, son yıllarda ön planda olan biyoçeşitlilik temaları ile ilgili yorum yapabilen adayların zorlanmadıkları bir sınav olmuştur.

NESİBE AYDIN OKULLARI

KİTAP OKUYAN TÜRKÇEYİ YAPAR

Dil bilgisi konularıyla ilgili soruların çok zor olmadığı hatta geçmiş yıllara nazaran daha kolay olduğu, toplamda 7 dil bilgisi sorusu soruldu. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların okuma becerisine ve kelime dağarcığına yönelik olduğu, hatta bu bağlamda paragraf sorularının bazılarının uzun ve dikkat gerektiren düzeyde olduğu belirlendi. Sonuç olarak kitap okuma alışkanlığı olan adayların zorlanmadan yapabileceği, ancak bu alışkanlığa sahip olmayanların hem okuduğunu anlama hem de zaman yönetimi noktasında sıkıntı yaşayabileceği bir sınavdı.

TARİH EZBER DEĞİL YORUM İSTEDİ

Bu yıl sınavda çıkan 5 tarih sorusunun 4’ ü yoruma dayalıyken, Lozan Antlaşması ile ilgili soru ise bilgi gerektirdi. Tarih soruları, genel olarak ezbere değil, yorumlama becerisine dayalı ve temel kavramları bilen adaylar için orta düzey bir sınav oldu.

COĞRAFYA MÜFREDATA UYGUNDU

Coğrafya sorularında; 9 ve 10’uncu sınıf müfredatına bağlı kalınmış, soruların çoğu 10’uncu sınıf konularından sorulmuştu. Son yıllarda sıkça sorulan Bölge Kavramı, Nüfus Dağılışı, Doğal Afetler, İklim Bilgisi konularına yine yer verilmiş, harita okuryazarlığı isteyen 2 soru sorulmuştur. Uzun süredir sorulmayan Dünyanın Şekli ve Hareketleri konusundan 1 adet soru sorulmuştu. Genel anlamda sözel bölüm içinde Temel Alan Bilgisi ve Harita Okuma Becerisine sahip öğrencilerin yapabileceği, geçen yıla göre zorluk seviyesi orta olan bir sınavdı.

FELSEFE SINAVIN BELİRLEYİCİLERİNDEN BİRİ OLDU

Sınavda sorulan 3 soru kavram, akım ve filozof bilgisini ölçtü. Diğer 2 soru ise bilgi temelli yorum yapmayı gerektirdi. ÖSYM, kavram bilgisi, verilenlerden çıkarım yapma ve metin analizi gerektiren soru sorma tavrını korudu. Ayrıca sınavda düşünce deneyine yer verilmesi 2025 TYT felsefe soruları açısından yenilik olarak görülebilir. Bu test, çeldiriciliği yüksek, ince düşünme ve kavramsal netlik gerektiren seçici sorularıyla, sosyal bilimler testi içerisinde ayırt edici rolü yüksek bir bölüm olarak sınavın belirleyici unsurlarından biri oldu.

DİNDE MUHAKEME BECERİLERİ ÖLÇÜLDÜ

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanında adayların kültürel birikimlerini tespit etme ile metin, ayet ve hadisleri analiz edip muhakeme etme becerileri ölçüldü. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak bilgi ve kavram sorularına çok fazla yer verilmedi. Ancak okuduğunu anlama sorularının fazlalığı ile bazı soruların seçeneklerinin birbirine yakın olması, adayları zamanı doğru kullanma ve sorulara odaklanabilme açılarından yordu.

MATEMATİKTE İŞLEM YOĞUNLUĞU ÇOKTU

Matematik sorularında müfredat dışı soru olmayıp, beklediğimiz konulardan sorular sorulmuştu. Bu sınavın, son yılların TYT matematik sınav sorularından daha zor ve işlem yoğunluğu daha fazla olan sorulardan oluştuğu söylenebilir. Problem sorularının metinleri uzun ve anlaşılması zordu. Sorular okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçtü. Geometri bölümü ise kavramları ve şekli algılama gücünü ölçen sorulardan oluşmuştu.

FİZİK KAZANIMLARA UYGUNDU

TYT Fizik soruları, MEB müfredatı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan soru yer almadı. Sorular, beklediğimiz gibi temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulanmıştı.

KİMYA GEÇEN YILA BENZERDİ

2024 TYT sınavı ile benzer zorlukta bir sınavdı. Soruların bilgiye dayalı düzenli çalışan ve kazanım eksiği olmayan adaylar için çözülebilir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

BİYOLOJİ TEMEL BİLGİLERİ ÖLÇTÜ

Sınav, temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştu. Özellikle bakteri sorusunun bilgi düzeyi yüksekti. 2025 TYT Biyoloji sorularının, temel bilgiyi ölçmeye odaklı, klasikleşmiş soru kalıplarının yer aldığı ve önceki yıllara göre daha kolay olduğunu söylemek mümkün.