YKS'nin ilk oturumu başladı... TYT kaç dakika sürecek? İşte dakika dakika sınav heyecanı

Haberin Devamı

12.00

İçerde adaylar hayallerindeki üniversite ve bölüme ulaşmak için sınavın ilk oturumunu başarıyla tamamlama gayretinde. Artık sınavda neredeyse iki saat geride kaldı. Adayların büyük bölümü ilk dakikalardaki heyecanı atlattı. Dışarda ise veliler aynı heyecanla dakikaların geçmesini bekliyor. Hepsi sadece içerdeki çocukları için değil sınavdaki tüm adaylar için birbirlerine iyi dileklerde bulunuyor. Veliler heyecanlarını bastırmak için birbirleriyle ve diğer aile bireyleriyle de sohbet ediyor. Bazı veliler sokak hayvanlarını sevip, besleyip zamanın hızla akması için kendini oyalıyor. Bazıları çocuklarının başarısı için dua ediyor. Bazı veliler ise ilk bekleyişi olmamasına rağmen aynı heyecanla bu sınavda yine çocuklarının yanında olduklarını söylüyor. Sınav devam ederken ‘Çocuklarımızdan daha heyecanlıyız’ diyen velilerle konuştuk.

Haberin Devamı

“Oğlum Efe Gökmen sınavda. Bu yıl ilk kez sınava giriyor ancak Göksu’dan daha önce alışkın olduğumuz için çok fazla baskı altında hissetmiyoruz kendimizi. Oğlumuza güveniyoruz. Hedefi Mekatronik Mühendisliği, biz kazanacağını düşünüyoruz ancak o stresle çok başa çıkabilen bir çocuk değil o nedenle sınav kaygısını yenmesi gerekiyor. Umarım emeğinin karşılığını alır.”“Bekleyiş heyecanlı geçiyor. Sorular zorsa herkes için zor olacak. Öğrencilerin bu sınavı gözlerinde büyütmemeleri geliyor. İçeride ne yapıp ettiğini merak ediyoruz. Çocuklarımız bizim için çok değerli hayatının sonu gibi görmemeleri gerekiyor bu sınavı. Biz kızımız kazansa da kaybetse de onların en büyük destekçisiyiz.”“19 yaşında benim çocuğum. Pandemi nedeniyle istediği ölçüde hazırlanamadığını düşünse de başaracağına inanıyorum. Sınav sonuna kadar onu burada bekleyeceğim. Birlikte geldik birlikte döneceğiz. Evden buraya gelene kadar bana birçok soru sordu. Ama ben ondan daha heyecanlıyım.”“Oğlumun ilk üniversite sınavı deneyimi. Buradan ona bol bol dua ediyoruz. Çok çalıştı, çok emek verdi. Sınavı kazanmak istiyor. Üniversiteyi de İstanbul’da okumak istiyor. Daha önce kızım da girdi sınava. Hem de yine burada Vefa Lisesi’nde girdi sınava. Kızım kazanmıştı sınavı inşallah şimdi burada aynı yerde oğlum da başaracak. Aynı yerde, aynı duygu ve amaçla bulunmak da yine heyecanlandırıyor insanı.”“Kızım bugün burada sınava giriyor ve çok heyecanlıyım. Biz veliler çocuklardan daha çok heyecanlıyız bugün sanırım. Çok çalıştılar. Umarım hepsi istedikleri sonuçları elde ederler.”

Havva Bilen: “Ben de tecrübeli bir veliyim. Benim ikinci deneyimim. Çocuğum çok heyecanlı değildi ama ben de heyecan daha çok. İnşallah istediği puanı alır, dua ediyoruz.”

Haberin Devamı

10.15

Adayların sınav salonlarına alınmasıyla birlikte sınav 10.15 itibariyle başladı. Adayların YKS’nin birinci oturumu olan TYT sınavında Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikaları olacak. Adaylar sınav salonlarında sorularla yüzleşirken dışarda onları bekleyenler ise meraklı ve heyecanlı gözlerle sınav merkezini izliyor. Veliler kendi heyecanları ve sınav süreçleri hakkında sohbet ediyor. Hepsinin ortak umudu ise sınav sonunda çocuklarının yüzlerinin gülümsediğini görmek...

Haberin Devamı

Saat 10.00 itibariyle kapıların kapanmasının ardından içeriye girmek isteyen adaylar alınmadı. Sınavın 10.15’te başlayacağını dile getirerek ısrarda bulunan adaylara güvenlik görevlileri sınav kurallarını hatırlattı. Ardından adaylar sınav merkezi kapısının önünden uzaklaştırdı.

KAPILAR KAPATILDI

Saatler 10:00’ı gösterdiğinde kapılar kapatıldı. Türkiye genelinde hiçbir sınav yerinde adaylar artık içeri alınmıyor. Adaylar aileleriyle son kez sarılıp vedalaştı, aileler şans dileklerini edip çocuklarının stresini azaltmak için son konuşmalarını yaptı. Genel olarak aileler; ‘önemli olan sınav değil, çocuklarımız’ diyerek çocuklarını rahatlatmaya çalıştı. Saatler 10:15’i gösterdiğinde ise adayların sınav maratonu resmen başlamış olacak.

09.50

Adaylar sınava dakikalar kala kendilerini rahatlatmak için çeşitli yöntemler denerken bazıları yanında köpeğini de getirdi.

Haberin Devamı

09.40

Kapılar açıldı, adaylar sınav belgesi ve kimlik kontrolü ile içeriye alınmaya başladı. Sınav heyecanı adaylarla birlikte kapı önünde yoğunluk oluşturmaya başlayan velileri de sardı. Heyecanın artık doruk noktaya ulaşması ile içeride adaylar, dışarıda ise veliler ter dökmeye şimdiden başladı.

09.35

Adaylar sınava girerken yanlarında sadece kimlik, sınava giriş belgesi ve su bulundurabiliyor. Bu yüzden yanlarında getirdikleri çanta, cep telefonu gibi malzemeleri eğer yanlarında bir yakınları varsa ona bırakıyorlar. Ama aday sınav merkezine tek başına gelmişse fazla malzemelerini bırakması için emanetçiler var. İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü civarında emanetçiler adaylara sınav süresince eşyalarını koruma hizmetini 5 TL karşılığında veriyor.

Haberin Devamı

09.30

Sınav merkezlerinin önü yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Adayların büyük bölümü sınava kendilerine destek olmak için yanlarında olan velileriyle birlikte geliyor. Veliler genellikle anne-babalar. Ama sınava girmek için Vefa Lisesi’ne gelen Adalet Demaylar’ın velisi kızı..

Adalet Demaylar: “52 yaşındayım tekrar denemek istedim. Okumanın yaşı yoktur dedim. Gastronomi bölümünü kazanmak istiyorum. İnşallah başaracağım. Hazırlık sürecinde kızım, gelinim ve oğlum bana çok yardımcı oldular. Liseden sonra açıktan üniversite okumuştum. Evlilik girmişti araya. Yıllar sonra yeniden deniyorum.”

Büşra Demaylar (Veli): “Bugün veli benim. Annemi sınava ben getirdim. 23 yaşındayım. Çok gurur verici annemin yeniden deniyor olması. Onunla gurur duyuyorum. Başaracağına inanıyorum.”

09.10

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle başlayacak. Uzun zamandır sınava hazırlanan adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı. Adaylar ellerinde giriş belgeleri ile okul önlerinde sınav saatini heyecanla beklemeye başladı. Çocuklarıyla birlikte sınav merkezlerinin önüne gelen anne-babaların da adaylar kadar heyecanlı oldukları gözleniyor. Anne-babalar çocuklarının heyecanını azaltmak için son motivasyon konuşmalarını yapıyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Vefa Lisesi’nde sınava girecek aday ve velilerle konuştuk:

"2011’de liseyi bitirdim ama üniversite okumayı düşünmemiştim, çalışıyorum. İlk defa üniversite sınavına giriyorum ama barajın kalkmasıyla bir ilgisi yok. Edebiyat alanında kendime güveniyorum. Sağlık çalışanı olmak istiyorum. Hayatımı değiştirmek istiyorum ve üniversite hayatını tecrübe etmek istiyorum. Annemin yönlendirmesi bu sınava girmemde çok önemliydi."

Elif Başdemir: "Sınava ilk defa giriyorum heyecandan ayakta durmakta zorlanıyorum. Çok çalıştım, stres bana dezavantaj sağlamazsa eğer Çocuk Gelişimi okumak istiyorum."

Seyfettin Başdemir (veli): "Dershaneye yollamadığımız halde denemeleri beklediği bölüm için yeterli görünüyor. Dualarımız onunla."

Zeynep Ceylan: "Sınav için tabii ki heyecanlıyım. Mezuna kalmıştım ben. Geçen yıl girmedim sınava. İlk olacak bu ama yeterli olacak düzeyde çalıştığımı düşünüyorum. Temelim sağlam olduğu için kendime de güveniyorum. Hayalim İstanbul dışında bir üniversite okumak."

Gülhan Ceylan (Veli): "Ben heyecandan sabaha kadar uyuyamıyorum. Hep böyle bir kargı oluyor ben de bence tüm velilerde de oluyordur bu. Benim daha önceki sınavlardan tecrübem de var. Ona rağmen çok heyecanlıyız. Umarım hayalindeki, istediği bölüme girer ve gönlünden geçen puanı alır."

“Aşırı heyecanlıyım. Ben lisede bu kadar heyecanlanmamıştım sınava girerken. Çok yoğun bir çalışma süreci geçirdim. Sorular da zor olmaya başladı. Umarım bu yıl zor olmaz. Sağlıkla ilgili bir bölüm okumak istiyorum.”“Heyecanlıyım. Bu sınavı bayağı bekledik çünkü. İnşallah güzel geçer. Şanlıurfa’dan geldim buraya sınav için. İstanbul’da bir üniversite kazanmak istiyorum. Bugün enerjim yerinde kendime güveniyorum.”

Nagihan Altınay: “Ben liseden geçtiğimiz yıl mezun oldum ve geçen sene de girdim sınava. Geçen seneye göre bu yıl daha rahatım. Gece uyku sorunu yaşadım ama şu an iyiyim. İçeri girince ne olacak bilmiyorum tabii. Güzel Sanatlar okumak istiyorum, umarım başaracağım.”

Necla Altınay (Veli): “Ben ondan daha çok gerginim galiba. Geçen sene de böyleydim bu sene de böyleyim. O da elinden geleni yapacak zaten inanıyorum. Önce sağlık diyoruz. Herkesin istediği gibi olur umarım."

Mert Yüzal: "Geçen sene de girmiştim sınava ama istediğim turizm bölümünü kazanamadım. Bu sene barajın kalkmış olması beni daha da heveslendirdi ve tekrar girmek istedim. Türkçe dersinde kendime çok güveniyorum geçtiğimiz yıl yapamadım ama bu yıl başaracağım."

08.55

Adayların yoğun olarak sınava girmesinin beklendiği yerlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stantlar kuruldu. Bu stantlarda öğrencilere su ve kalem desteği sağlanıyor. Adaylar yavaş yavaş gelmeye başlasa da henüz bir yoğunluk oluşmadı.