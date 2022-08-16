YKS’de yerleştirme rekoru! Kontenjanların yüzde 99’u doldu

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) verilen bilgiye göre, puanı hesaplanan 2 milyon 900 binden fazla adaydan 850 bini bir bölüme yerleşti. Üniversitelerin kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Boş kalan kontenjan sayısı 13 bine düştü. Geçen yıl boş kontenjan sayısı 164 bindi.

YÜZDE 45 İLK TERCİHİNE

ÖSYM verilerine göre adayların yüzde 44.99’u ilk üç tercihinden birine yerleşti. Yüzde 21.68 birinci, yüzde 13.26 ikinci, yüzde 10.05 de üçüncü tercihine girmeye hâk kazandı. Toplam 867 bin 224 kontenjanın 850 bin 631’i doldu. Bunun 469 bin 37’sini oluşturan lisans kontenjanının 453 bin 927’si (yüzde 96.78) öğrenci aldı. 398 bin 187 önlisans kontenjanının da 396 bin 704’ü (yüzde 99.63) doldu.

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AÇIK ÖĞRETİM YÜZDE 100 DOLDU

Açıköğretim programlarının kontenjan doluluk oranı ise yüze 100’ü buldu. YÖK’ten yapılan açıklamada 13 bin boş kontenjan kaldığı belirtilirken, ÖSYM açıklamasında ise boş kontenjanın yaklaşık 17 bin olduğu görüldü. İki kurumun verileri arasındaki fark, bir veride KKTC üniversitelerinin hesaplanmamasından kaynaklanıyor.

KAYITLAR 22 AĞUSTOS’TA

Kayıt işlemleri 22 -26 Ağustos arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos arasında yapılabilecek. Adayların yerleştirildikleri üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ: TÜM BÖLÜMLER HINCA HINÇ DOLDU

* Eğitimci Onur Soğuk: “Her yer hınca hınç dolmuş. Mezuna kalmak istemeyen herkes tercih yapmış. Bilgisayar ve yazılımla alakası olan, 2 ve 4 yıllık tüm bölümler çok üst seviyede tercih edilmiş. Bilgisayarla ilgili her bölüm en çok tercih edilen yerler arasında yer almış. Bu da tıp fakülteleri ve sağlık bölümlerine yansımış. Bu yıl tıp fakültelerinin sıralamalarının en düşük seviyeye düştüğünü görüyoruz. Tercih yapan öğrencilerin bilgisayar bölümlerine kayması tıp isteyen adayların önünü açtı.”

TIP GERİLEDİ, BİLGİSAYAR VE HUKUK YÜKSELDİ

* Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt: “İlk 5000 ile alan tıplarda 300-500 arası gerileme varken, geçen yıl 72 binle kapatan hukuk fakültesi bu sene 55-60 binle kapatmış. Hukuk 10-15 bin gibi yükselme göstermiş, tıpta ise 5-6 bin gerileme yaşanmış.”

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ŞAMPİYONLAR OKULLARINI SEÇTİ

TEK TERCİHİM İTÜ BİLGİSAYAR

* Bahadır Selim Bakla (AYT sayısalda Türkiye birincisi ve TYT Türkiye ikincisi): Tek tercihimi İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden yana kullandım.

HEDEFİM ÇİFT ANADAL

* Zeynep Dila Kuyucu (TYT ve YDT’de İngilizce Türkiye birincisi): Sabancı Üniversitesi’ne yüzde 100 burslu olarak yerleştim. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde okuyacağım. Önümüzdeki yıl Bilgisayar Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinde çift anadal yapmayı düşünüyorum.

BURSUM TIP EĞİTİMİNE

* Yusuf Erdoğan (AYT Sözel’de Türkiye birincisi): Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyorum. Sınava Kredi Yurtlar Kurumu’nun YKS’de ilk 100’e girenler için verdiği 2 bin 550 lira burs için girmiştim. Bursumu tıp eğitimimde kullanacağım.

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HAYAL ETTİĞİM YERDEYİM

* Selin Aşıkiraz (AYT eşit ağırlıkta Türkiye birincisi): Tek tercih yaptım, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü. Hayal ettiğim üniversiteye yerleşmenin sevincini yaşıyorum.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ADIMLARIMIZ MEYVESİNİ VERDİ

Attıkları adımların meyvesini verdiğini ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “YKS’ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış yaşandı. Geçen yıl açıköğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşti. Kontenjanlarımızın yüzde 99’unun dolmuş olması sevindirici. Bu veriler, rasyonel bir planlama yapılması durumunda, arz ve talep arasında sağlıklı bir dengenin kurulmasının mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.