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YKS’de yanıtı değişen soruya iptal talebi

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#YKS#Soru#İptal
YKS’de yanıtı değişen soruya iptal talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 07:00

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ardından yayınlanan soru ve cevap anahtarı kitapçığı Türk dili ve edebiyatı ile matematik testlerindeki iki soruda hata olduğuna dair tartışmalara yol açmıştı.

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ÖSYM, uzmanlar tarafından yapılan incelemenin ardından Alan Yeterlilik Testleri’nde yer alan (AYT) Türk dili ve edebiyatındaki soruyu iptal etti, matematik testindeki 23’üncü sorunun doğru yanıtını ise ‘C’ seçeneğinden ‘A’ seçeneğine çevirdi. Ancak ÖSYM’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, matematik testindeki ilgili sorunun yanıtının değiştirilmesi nedeniyle de birtakım itirazlar gündeme geldi. Adaylar, yalnızca şık değişikliğinin adil bir sonuç doğurmadığını savunarak ÖSYM’ye karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

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#YKS#Soru#İptal

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