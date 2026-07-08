YKS’de yanıtı değişen soruya iptal talebi

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ÖSYM, uzmanlar tarafından yapılan incelemenin ardından Alan Yeterlilik Testleri’nde yer alan (AYT) Türk dili ve edebiyatındaki soruyu iptal etti, matematik testindeki 23’üncü sorunun doğru yanıtını ise ‘C’ seçeneğinden ‘A’ seçeneğine çevirdi. Ancak ÖSYM’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, matematik testindeki ilgili sorunun yanıtının değiştirilmesi nedeniyle de birtakım itirazlar gündeme geldi. Adaylar, yalnızca şık değişikliğinin adil bir sonuç doğurmadığını savunarak ÖSYM’ye karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.