YKS’de TYT günü

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10.15 SINAV BAŞLADI

YKS’nin ilk oturumu olan TYT 10.15 itibarıyla başladı. Türkiye genelindeki 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da olmak üzere toplam 254 sınav merkezinde düzenlenen TYT oturumunda adaylara Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40, Fen Bilimleri Testi’nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

Sınavın başlamasıyla bina önünde çocuklarını beklemeye başlayan veliler yoldan yüksek sesle müzik dinleyerek geçen arabalarla, yüksek sesle konuşmaya devam eden diğer velileri uyarmaya başladı. Okul önlerinde bir yandan çocukları için dua okumaya başlayan veliler, bir yandan da sınavda kimsenin dikkatinin dağılmaması için ciddi bir çaba sarf ediyor.

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10.00 KAPILAR KAPANDI

Türkiye’nin 81 ili ve Lefkoşa’da toplam 254 sınav merkezinde düzenlenen YKS’nin ilk oturumu olan TYT için, adaylar artık sınava girecekleri salonlarda. Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı, bundan sonra gelenler sınav merkezlerine alınmayacak.

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09.50 KAPILAR KAPANMADAN SON UYARILAR

Kapılar saat 10.00 itibarıyla kapanacak. Görevliler son dakikalarda okul önlerindeki velileri uyararak “Acele edin, artık burada aday kalmasın. Sonra geç kalıyorlar. 10.00’dan sonra kimse içeri alınmayacak” diyor.

Ayrıca son dakikalarda görevliler velilere “Ya sessiz konuşun ya da buradan gidin. En ufak bir ses bile onların dikkatlerini dağıtır. Çocuklar zamanla yarışıyor lütfen hassasiyet gösterin” şeklinde uyarılar yapıyor.

09.15 ADAYLAR SINAV BİNALARINA ALINIYOR

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Artık sınava sadece 1 saat kaldı. Bazı büyük sınav merkezlerinde son dakikalarda yoğunluğun önlenmesi amacıyla adaylar şu saat itibariyle sınava girecekleri binalara alınmaya başlandı.

08.45 ADAYLAR OKULLARA GELMEYE BAŞLADI

Adaylar sınav merkezlerinin önüne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Hürriyet muhabiri Melike Çalkap sınav saatini heyecan içinde bekleyen üniversite adaylarıyla röportaj yapıyor. İşte yaklaşık bir buçuk saat sonra başlayacak TYT öncesinde yaşanan heyecan.

Mehtap San (anne): Sınava gireceğimiz binaya sabah 7.45 civarında geldik. Erken bir saatte buradayız çünkü büyük kızım da sınava gireceği zaman erken gitmiştik. Bunu adet haline getirdik. Erken kalkan yol alır. Sınav kapısının önünde şimdi dualarımızı okuyacağız. Hazırlık süreci boyunca yapmamız gerekenleri yaptık. Bir anne olarak elbette çok kaygılanıyorum ama kızıma da güveniyorum. Önce o kendine inanıyor, ben de ona inanıyorum. Bu işin üstesinden geleceğiz.

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Ecrin Esma San: İlk sınav senem, şu an 12’nci sınıftayım. Elbette çok heyecanlıyım. Hedefim şu an sınava gireceğim İstanbul Üniversitesi’nde hukuk fakültesi okumak. Çok emek harcadım. Umarım hayallerime ulaşırım. Ben okul birincisiyim. Sınava 4 yıldır çalışıyorum. Düzenli bir şekilde ders çalıştım.

Bugün çok mutlu ve heyecanlıyız. Umarım güzelce okuyup mesleğinde iyi yerlere gelir. Evdeki hazırlık sürecimiz de her ailede olduğu gibi yoğun geçti.

Fatma Nur Şentürk: Sınava ilk kez giriyorum, 12’nci sınıftayım. Çok heyecanlı ve stresliyim. Hazırlık süreci zor geçti. 9 aydır çalışıyorum yani okul açıldığından beri. Sınav puanıma göre tercih yapacağım. Sınav binasına erken geldik çünkü riske atmak istemedim.

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Sınava ilk defa giriyorum ve bir tık heyecan ve stres var. Hazırlık süreci çok istediğim gibi gitmedi ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ben dilciyim, o yüzden üniversitede Çin dili edebiyatı okumak istiyorum. Bunun için yarın YDT’ye de gireceğim. Çin kültürüne ayrı bir ilgim var. Ayrıca iş imkanı noktasında da bana fayda sağlayacağını düşünüyorum çünkü çok fazla Çince bilen yok ve zor bir dil.

Erol Özkanlı (baba): Sınavda başarı bekliyoruz. Öykü uzun zamandır sınava ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Biz de onu yalnız bırakmamak için bugün buradayız.

Semra Açar (anne): Biz çocuklardan daha heyecanlıyız. Ancak bu çok güzel bir duygu. Bu benim bir veli olarak ikinci sınav deneyimim. Büyük kızım için de böyle bir heyecan yaşamıştık daha önce. Evdeyse hangimiz daha çok ders çalıştı, hangimiz daha gayret içindeydik belli değildi. Bu sabah hiç uyumadım, sınava sanki ben gireceğim. Sınav merkezine erkenden gelmeye çalıştık ne olur ne olmaz diye. Çünkü saniye geçse içeri almıyorlar. 4-5 yıllık emek 10 saniyede yok oluyor. Buna çok üzülüyorum.

Kendimi çok rahat hissediyorum bu sabah, güzelce uykumu aldım. Sınava ilk kez gireceğim. Hiç heyecanlı değilim. Sınava rahatça girip çıkacağım. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Hazırlık sürecinde düzenli ve planlı çalıştım. Her şeyim önceden hazırlıklıydı. Gün gün saat saat programlı bir şekilde ilerledim. Uyku saatim bile belliydi. Gece saat 10’u geçirmez sabah da 7.30-8 gibi uyanırdım. Soru sayısına göre değil süre odaklı çalıştım. Çünkü sınavda süre odaklı. Sınavda pek bir sorunum olacağını düşünmüyorum, kendimi oldukça hazır hissediyorum.