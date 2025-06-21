YKS'de TYT günü

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10.15 SINAV BAŞLADI

YKS'nin ilk oturumu olan TYT 10.15 itibarıyla 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda başladı. TYT oturumunda 333 bin 836 kişi görev yapıyor. Adaylara Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40, Fen Bilimleri Testi’nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

10.00 KAPILAR KAPANDI

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da toplam 250 sınav merkezinde düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT için, adaylar artık sınava girecekleri salonlarda. Saat 10.00 itibarıyla artık kapalar kapandı, bundan sonra gelenler sınav merkezlerine alınmayacak. Kapılarda giriş için son dakikalar uyarılarının ardından velilere, “sınav başlayınca lütfen çocuklarınız için sessiz olun, dikkatleri dağılmasın” anonsları yapılıyor.

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09.15 ADAYLAR SINAV BİNALARINA ALINIYOR

TYT, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilecek. Artık sınava sadece 1saat kaldı. Bazı büyük sınav merkezlerinde son dakikalarda yoğunluğun önlenmesi amacıyla adaylar şu saat itibariyle sınava girecekleri binalara alınmaya başlandı. Bazı okullarda velilere, "kapı önünde yığılma yapmayalım sadece adaylar içeri girebiliyor" uyarıları yapılıyor.

09.10 MERKEZLERDE KALABALIK ARTIYOR

Bu yıl 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu TYT yaklaşık bir saat sonra başlayacak. Zaman daraldıkça sınav merkezlerinin önündeki yoğunluk da giderek artıyor. Hem adaylar hem de onlarla birlikte gelen yakınları birazdan TYT'nin yapılacağı binaların önünde şu son dakikaların geçmesini heyecanla bekliyor.

08.40 ADAYLAR OKULLARA GELMEYE BAŞLADI

Adaylar sınav merkezlerinin önüne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Hürriyet muhabirleri Beyazıt Şenbük ve Melike Çalkap sınav saatini heyecan içinde bekleyen üniversite adaylarıyla röportaj yapıyor. İşte yaklaşık bir buçuk saat sonra başlayacak TYT öncesinde yaşanan heyecan.

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12’nci sınıftan mezun oldum, sınava ilk kez gireceğim. Hazırlık sürecinde dershaneye gitmedim. Evde YouTube videoları izleyerek ve bazen gece geç saatlere kadar çalışarak hazırlandım. TYT denemelerinde genellikle 70-80 net yapıyordum. Yarın AYT’ye de katılacağım. Sayısalcıyım, uzay ve havacılık bölümünü okumak istiyorum. Bunun için minimum 40 bin sıralamaya girmem gerekiyor. Şu an kendimi oldukça telaşlı hissediyorum. Annem de kendimi öyle hissettiği için sınav merkezine erkenden geldik.

Ege İbrahim Özdemir: Sınava ilk kez giriyorum. Üstümde garip bir heyecan var. Gece de heyecandan hiç uyumadım, sıfır uykuyla duruyorum. Sınav nasıl olacak hiç bilemiyorum. Hazırlık sürecim pek tempolu değildi çünkü üniversite okumaya son anda karar verdim. Yarın AYT’ye de gireceğim ama sıralamama göre üniversite ve bölümüme karar vereceğim. Ne olur ne olmaz diye erkenden okula geldim. Bugün sınava çocukluk arkadaşımla gireceğim.

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Benim sınava ikinci girişim. Geçtiğimiz yıl 420 bindi sıralamam. Mühendislik istediğim için bu sıralamayla tercih yapmadım. Bu yıl sınava iyi hazırlandım ve hedefim olan mühendislik bölümünü kazanacağıma inanıyorum. Heyecanlıyım ancak kendimi de sınava hazır hissediyorum.

Annemin telaşlanması nedeniyle 07:45 gibi sınav merkezine geldik. Ben çok stresli değilim. Ezbere dayalı her alandan çekiniyorum, sayısalda daha iyi olduğumu düşünüyorum

Meryem Aslı Subaşı: Trafik olabileceğini düşündüğüm için sınavdan 2 saat önce geldim. Bir gün önce gelip sınav yerimi kontrol etmiştim. Endişe dolu bir sabah benim için. Hazırlık senemde babamın vefat etmesi bu dönemi daha da zorlaştırdı. Türkçe testini zor, matematiği kolay bekliyorum. ITÜ’de İngilizce bilgisayar mühendisliği hedefliyorum.

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Mirzade Subaşı: Kardeşim ve benim için zor bir seneydi. Birbirimize hep çok bağlıydık onun bu önemli gününde yanında olmak istedim.

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Çok stresli değilim risk almamak için erken geldim. Hafif bir kahvaltı yaptım, ekmek yemedim. Son 3 ay çalışma tempomu günde 8-10 saate çıkardım. Boğaziçi Temel Bilimler istiyorum.