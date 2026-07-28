YKS’de tercih zamanı... Program kodlarını doğru seçin

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ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre adaylar, tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Tercih listesi 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınarak gerçekleştirilecek. Kılavuzda devlet ve vakıf üniversiteleri ile KKTC ve yurtdışındaki bazı yükseköğretim kurumlarına ait ön lisans ve lisans programlarının kontenjanları, özel koşul ve açıklamaları, öğretim türleri, burs durumları ve program kodları yer alıyor.

EN FAZLA 24 TERCİH

Adaylar tercih listelerine en fazla 24 yükseköğretim programı yazabilecek. Yerleştirme işlemleri, adayların puanları, başarı sıraları, tercih sıralamaları ve programların kontenjanları dikkate alınarak yapılacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra kayıt işlemleri ÖSYM ile yükseköğretim kurumlarının ilan edeceği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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KILAVUZ DİKKATE ALINACAK



Tercih sürecinde adayların program kodlarını doğru seçmesi gerekiyor. Aynı bölüm, farklı üniversitelerde olduğu gibi aynı üniversite bünyesinde de tam burslu, yüzde 50 burslu, ücretli veya farklı yerleşkelerde eğitim veren programlar şeklinde ayrı kodlarla yer alabiliyor.

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Bu nedenle tercih listesi oluşturulurken program adıyla birlikte program kodu, öğretim dili, öğretim türü, burs durumu ve eğitim verilecek yerleşke bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Kılavuzda her program için özel koşul ve açıklamalar da bulunuyor. Bazı programlarda sağlık raporu, fiziki yeterlilik, yaş şartı, hazırlık sınıfı, staj uygulaması veya mesleğin icrasına ilişkin özel hükümler yer alabiliyor. Bu bilgiler programların yanında yer alan numaralı açıklamalar bölümünde ayrıntılı olarak belirtiliyor.

AİS ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Adaylar tercihlerini AİS üzerinden tamamlayarak yapabilecek. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak ve posta yoluyla gönderilen tercih listeleri kabul edilmeyecek. Tercih süresi sona erdikten sonra listelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt kapsamı dışında kalan programlara yerleşen adaylar ise kayıtlarını ilgili yükseköğretim kurumlarının belirlediği tarihlerde şahsen veya üniversitelerin ilan edeceği yöntemlerle tamamlayacak.

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KONTENJAN GÜNCELLEMESİ TAKİP EDİLMELİ

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih süresi içerisinde güncelleme yapılabileceği belirtiliyor. Kontenjanlarda meydana gelebilecek değişiklikler, yeni açılan programlar, kapatılan programlar veya özel koşullara ilişkin düzenlemeler tercih dönemi boyunca ÖSYM’nin duyuruları aracılığıyla ilan edilecek. Bu nedenle adayların tercih işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzun güncel halini incelemeleri gerekiyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜCRETLERİ AÇIKLADI

Tercih döneminde vakıf üniversitelerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenim ücretleri de adayların değerlendireceği başlıklar arasında yer alıyor. Üniversiteler tarafından açıklanan ücretler ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerli olurken, burs oranları ve ödeme koşulları üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. Kılavuzda burs türleri ve program bilgileri yer alırken, öğrenim ücretleri ile kayıt koşulları üniversitelerin resmi internet sitelerinde yayımlanıyor.