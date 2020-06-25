YKS'de sona doğru... Sınava giden yolda ve sınavda bunlara dikkat

Sınava girmeden önce yapılması ve unutulmaması gerekenler listesine mutlaka bir göz atın. İşte uzmanlardan sınava doğru saat saat öneriler:

1- AKŞAMDAN HAZIRLANIN

Koronavirüs önlemleri nedeniyle uzun süre evde kapalı kalan adaylar sabah hem sınava girecek olmanın hem de dışarı çıkacak, kalabalığa karışacak olmanın heyecanını yaşayabilirler. Bu heyecanla her ne kadar kendinize defalarca hatırlatmış olsanız bile gerekli, belgeleri unutabilirsiniz. Bu nedenle kimliğinizi ve sınav giriş belgenizi akşamdan hazırlayın. Bu, sınav sabahı telaş yapmamanıza ve gerekli belgeleri unutmamanıza fayda sağlayacaktır. O gün takacağınız maskenizi de akşamdan hazır etmenizde yarar var. Adaylar yanlarında dezenfektanlarını da getirebilecek.

2- UYKU DÜZENİNİZİ DEĞİŞTİRMEYİN

Son dakika yapılan değişiklikler olağanüstü bir hal var izlenimine yol açabilir. Bu nedenle uyku düzeninizi de değiştirmeyin. "Yarın erken kalkacağım" diyerek çok erken yatmaya çalışmayın ya da çok geç saatlere kadar oturmayın. Saat alarmınızı da mutlaka kurduğunuzdan emin olun. Bu konuda aile üyelerinden de destek isteyin.

3- KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Güne kahvaltısız başlamak hem enerjinizi düşürür hem de dikkat dağınıklığına neden olabilir. Bu nedenle sınav sabahı kahvaltı yapmayı atlamayın. Kahvaltıda ağır yağlı ve karbonhidratlı besinler ya da normal düzeninizden farklı midenizi rahatsız edecek yiyecekler tüketmeyin.

4- EVDEN VAKTİNDE ÇIKIN

27 Haziran'da 09.30-15.00, 28 Haziran'da ise 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu nedenle trafiğin de azalması bekleniyor. Ancak siz yine de evden erken çıkarak yaklaşık bir saat önce sınava gireceğiniz binada olun. Sınav 10.15'te başlayacak olsa da saat 10.00'dan sonra sınav binasına gelecek adaylar içeri alınmayacak. Bu süreyi de hesaba katın. Ayrıca adayların bu saatte sınava giriş binasında olmaları yetmiyor. Saat tam 10.00'da sınava gireceği salonda bulunması gerekiyor. Sınav binasına gidişi değil, salonunuzu bulmak için de gereken süreyi hesaplayın. Sınava gireceğiniz okul binasını daha önceden görmediyseniz bu kurala muhakkak dikkat edin.

5- YANINIZDA TELEFON, CÜZDAN UNUTMAYIN

Her yıl olduğu gibi bu yıl da telefon, çanta, cüzdan, kesici aletler gibi kılavuzda da belirtilen eşyalarla sınava girmek yasak. Bu yıl farklı olarak sadece maske ve dezenfektana izin verilecek. Bu kuralların her yıl hatırlatılmasına rağmen adaylar cep telefonu ya da yasak olan takılarla sınava gelebiliyor. Güvenlik görevlileri binadan içeri alsalar da salon girişlerindeki görevliler bunlara izin vermiyor. Adaylar sınav salonuna girse bile uyarı sonrasında dışarı çıkıp bunları birilerine teslim etmek zorunda kalıyor. Bu da vakit kaybına neden oluyor. Bu nedenle bu gibi getirilmesi yasak eşyaları ya evde bırakın ya da sınav yerinde sizi bekleyen bir yakınınız varsa ona teslim edin.

6- SINAVDA ZAMANI İYİ KULLANIN

27 Haziran'da yapılacak ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara yarım saat ek süre verildi. Sınav süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldı. Bu adaylar için bir avantaj. Özellikle zamanı yetiştirememekten yakınan adaylar için sevindirici bir haber. Ancak nasıl olsa süre uzun diye düşünerek saate bakmayı unutmayın. Bir soru üzerinde çok fazla zaman kaybetmeyin. Yapamadığınız soruları atlayarak, süre arttığında bu sorulara tekrar bakabilirsiniz.

7- SORU KÖKLERİNİ İYİ OKUYUN

Adayların soruyu hızlı okumak adına yaptığı en büyük hatalardan biri soru köküne dikkat etmemek. Soruyu sadece hızlı okumak değil doğru okumak önemli. Özellikle altı çizili sözcüklere dikkat edin. "Aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir/istenmemiştir" gibi soru cümlelerini iyi okuyun. "Ulaşılabilir/ulaşılmaz, çıkarılabilir/çıkarılmaz" gibi ifadeler sizi yanıltmasın. Şekilli sorularda bilgileri şeklin üzerine aktarın.

8- OPTİK FORMU KONTROL EDİN

Adaylar için en yıkıcı olaylardan biri de yanlış kodlama. Sınavda ne kadar çok soru yanıtlasanız, ne kadar doğru yapsanız da 'kaydırma yapmak', yanlış kodlamak tüm emeğinizin heba olmasına neden olabilir. Bu nedenle bu işlemi sınavın en sonuna bırakmayın. Yanıtlarınızı dikkatli bir şekilde optik forma kodlayın ve sınav bitimine az bir süre kaldığında kontrol etmek için buna vakit ayırın.

SINAV TAKVİMİ

OTURUM TARİH SAAT SÜRE Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 10.15 165 dakika Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran 10.15 180 dakika Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran 15.45 120 dakika

ÖSYM'NİN KORONA ÖNLEMLERİ

-Sınav 188 sınav merkezinde yapılacak. Sıralar arası mesafe olacak.

-Görevliler tarafından adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak.

-Bina girişinde ve içinde adayların sosyal mesafeyi korumaları sağlanacak.

-Sınav salonları sürekli havalandırılacak.

-Bahçede adaylar ve görevliler dışında kimse bulunmayacak.

ÜNİVERSİTELİLERDEN ÖNERİLER

MODUNUZU YÜKSEK TUTUN

Umut Ulaş Tarhan - Boğaziçi Üniversitesi: Ben sınava girmeden önce okulları ziyaret ettim. Arabamız olmadığı için sınava gireceğim okulun nerede olduğunu, adresinin ne olduğunu önceden gördüm. Otobüsle o gün nasıl gideceğimi, nereden otobüse binebileceğimi öğrendim. Yanınızda sadece sınav giriş belgesi ve kimlik getirebiliyorsunuz. Bu nedenle otobüs kartımı nereye bırakabilirim diye de plan yaptım. Benim için şöyle bir talihsizlik oldu. Sınavdan bir gece önce apartman çok gürültülüydü, uyumakta zorlandım. Ama kafama da takmadım. Uykusuz kalsam da bu sınavımı engellemez dedim. Sabah kahvaltı yaptım, özellikle şekerli, reçelli, pekmezli bir şeyler yedim. Sınavda sevdiğim soruları erken çözdüm. Ne kadar boş bıraktığıma bakmadan benim için kolay olanlara öncelik verdim. Bazı sorulara 'bundan emin değilim' tarzı işaretler koydum. Sınavın bitmesine bir saat kala geriye dönüp bu işaretli sorulara ve boş bıraktıklarıma baktım. İkinci sınavda sayısal çıkışlı olmama rağmen paniklemiştim. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda bu panik çok gereksiz geliyor. Lise yaş grubunda gözünüzde büyütüyorsunuz. Aile baskısı da olabiliyor tabi. Ama birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığınızda aslında bu paniğin ne kadar da gereksiz bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Sınavda en önemli şey sakin kalmak. Modunuzu yüksek tutarsanız çok rahat yaparsınız.

BELGELERİMİ AKŞAMDAN HAZIRLADIM

Ecem Işıldar - İstanbul Teknik Üniversitesi: Önceden sınav yerini gidip gördüm. Kimlik ve sınav giriş belgemi unutmamak için akşamdan hazırladım. Önceden hazırlayıp poşet dosyaya koydum. Sınav günü erkenden oradaydım. Çünkü 15 dakika kuralı vardı. İlk sınavda beklenenden zor gelmişti sorular. O yüzden boş bıraktım. Sınavdan önce panik yapmamak için etrafla, hocanın dediğiyle, dışarıdaki seslerle ilgilenmemeye çalıştım. Sınavda kendimi telkin ettim, ben yapamıyorsam başkaları da yapamıyorlardır. Herkes aynı durumda dedim. Sınavda kendimi telkin ettim. Matematikte uzun soruları dikkatli okudum. Sırayla çözdüm. Sayısalı çözüp sonra sözele döndüm. Soruları görselleştirmeye, çizmeye çalıştım. Herkes çalıştığının karşılığını alıyor. Sınavda çoğu kişi sakinliğini koruyamadığı için puan kaybediyor. O yüzden sakin kalarak sınava girilmesini tavsiye ederim.