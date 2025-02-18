YKS’de son 4 ay tavsiyeleri

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ÖSYM takvimine göre YKS başvuruları başladı. 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak YKS için başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınıyor. Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak. Uzmanlar sınava doğru son 4 ayın adaylar açısından çok dikkatli kullanılması gereken bir zaman olduğunu belirtiyor. Eğitimci Onur Soğuk, “Ancak bu son dört ay doğru adımlarla çok iyi bir şekilde değerlendirilebilir” dedi ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

* MSÜ PROVA OLUR: “Bu süreçte 23 Şubat’ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı önemli. Çünkü bu sınav bir nevi TYT provası olarak değerlendiriliyor. Ancak adaylar bu sınava girdiklerinde ‘Ben bu sınavdan ne alırsam TYT’den de onu alırım’ dememeliler. Çünkü bu sadece bir prova. MSÜ sınavında özellikle sosyal bilimler testinin biraz daha zorlayıcı olduğunu gözlemliyoruz. Ama YKS adaylarına MSÜ sınavında çıkan soruları incelemelerini öneriyorum.

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* DENEME SINAVLARI: Adayların artık TYT konularını bitirmiş olmaları gerekiyor. Bu aşamadan sonra deneme sorularına yönelmek daha doğru olur. Branş denemeleri de olabilir. Esas ağırlık verilmesi gerekenin AYT konuları olduğu unutulmamalı. AYT’den çıkacak 1 net, TYT’deki 3 nete bedel. Deneme sınavlarını evde çözmek yerine dershane ya da sınıf ortamında çözmek çok değerli. Deneme sonuçlarının analizi de iyi yapılmalı.

* MATEMATİK SORULARI: Hangi grupta olursa olsun matematiğin bu sınavda belirleyici olduğu unutulmamalı. Matematiğin geçmiş yıllarda da puan getirisi en yüksek ders olduğunu biliyoruz. Kalan sürede başarıyı arttırmak için özellikle matematik alanında çok farklı soru tipleri çözülmeli.”

TYT’DE ZAMANLA YARIŞ

Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt ise kalan 4 ayın YKS’ye hazırlık için kısa ama doğru değerlendirilirse yeterli bir zaman olduğunu belirterek adayların şu 5 noktaya dikkat etmesini önerdi:

1- Sınava hazırlıkta herkesin takılıp kaldığı konu soru sayısı. Aday kaç tane soru çözdüğünü saymadan önce konu içeriklerini iyi bilmeye ve bilgi eksiklerini kapatmaya yönelmeli. Bunu yapmadan soru çözmeye ağırlık vermenin hiçbir anlamı olmaz.

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2- Çözülemeyen soruları fazla bekletmeden ve biriktirmeden sormanın konuyu tam olarak kavramadaki katkısı çok büyük. Bu soruları saklayıp sınava yakın zamanlarda kendiniz tekrar denemelisiniz.

3- Adaylar özellikle TYT’de zaman problemi yaşayabiliyor. Bu yüzden yapılacak denemelerde zamana uymaya gayret gösterilmeli. O yüzden deneme sınavlarına tuvaleti bahane edip sık sık ara verilmemeli. Çünkü gerçek sınavda böyle bir imkânınız olmayacak.

4- Adaylar, konu eksiklerini gidermek için okulda ya da kursta mutlaka öğretmenlerin etütlerinden yararlanmalılar. Sadece video anlatımlarıyla yetinmemeliler.

5 - Sürekli “sınav zor olacak” düşüncesi ile hareket etmek paniğe yol açabilir. Bu yüzden sınava ilişkin olumlu düşünmeye çalışmalısınız. Unutmayın soru sayısı olsun sınavı zorluk derecesi olsun gözünüzü korkutan tüm bu noktalar bu sınava giren herkes için geçerli.

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HUKUK BU SENE DAHA ZOR

Geçen yıl hukuk fakültelerini tercih edebilmek için 125 bin olan başarı sıralaması bu yıl 100 bine yükseldi. Bu durumun hukuk tercihi yapacak adayları zorlayacağını belirten Yeşilyurt, “100 bin başarı sırası eşit ağırlık puan türü için oldukça yüksek. Başarı sıralaması istenen diğer yükseköğretim programları için herhangi bir değişiklik yapılmamış. Örneğin tıp fakültesi tercihi için 50 bin olan sıralama devam ediyor” dedi.