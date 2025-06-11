YKS’de son 10 gün önerisi: Panik yapma plan yap

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran’da üç oturum halinde uygulanacak. 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu sınav yaklaşırken stres, kaygı ve kafa karışıklığı da artabiliyor. Eğitim Uzmanları Salim Ünsal ve Cihan Yeşilyurt, sınava 10 gün kala adayların hem akademik hem psikolojik olarak nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı...

HEM ÇALIŞ HEM DİNLEN

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu dönemin yalnızca teknik değil, aynı zamanda psikolojik bir hazırlık süreci olduğuna dikkat çekerek sürekli ders çalışmanın sağlıklı olmadığının altını çizdi. Ünsal, “İnsan psikolojisi, fizyolojik bünyenize fazlasıyla benzer. Sürekli yiyerek sağlıklı beslenemeyeceğiniz gibi sürekli çalışarak da sağlıklı öğrenme gerçekleşemez. Adaylar günün belirli saatlerinde çalışmalarını sürdürmeli, belirli saatlerde de dinlenmeli” dedi.

Haberin Devamı

FARKLI UĞRAŞLAR DENE

Ünsal, sınava kalan sayılı günleri adayların paniklemeden planlı bir şekilde geçirmesi için şu tavsiyeleri verdi: “Sınavdan önceki son günlerde farklı uğraş alanlarına yönelmek motivasyonu ve verimliliği artırır. Sınavı zihninizde büyütmeyin. Her yıl daha sınavın başında 700 bin aday yarıştan bu nedenle çekiliyor. Bu gerçeği bilerek sınavı gerçekçi bir yere koymak gerekir. Adayların son haftalarda yaşam rutinini değiştirmemeleri gerekiyor. Sınavın hemen öncesinde ‘şu teknik çok işe yarıyormuş’ diyerek rutini bozmak riskli olabilir. Zaman yeni teknikler değil, mevcut alışkanlıkları oturtarak ilerleme zamanı. Ayrıca ailelerin çocuklara güven vermesi, onları başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınması ve sınav başarısından bağımsız olarak değerli olduklarını hissettirmesi gerekiyor.”

BAŞARI İÇİN 15 TAVSİYE

* Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, adaylara şu 15 öneriyi sıraladı:

* Yeni konu çalışmaya devam edin. Son hafta bile yeni konu öğrenilebilir.

* Dersin özelliğine göre çalışın. Örneğin biyoloji dersi için okuma ve tekrar yaparken, matematik için bol soru çözün.

* Çıkmış YKS sorularını çözün.

* Deneme sınavlarına ağırlık verin. Zaman yönetimi becerisi kazanmak için deneme çözmek şart.

Haberin Devamı

* MEB’in “MEBİ” uygulamasındaki YKS denemelerine göz atın.

* Deneme sonrası tekrar yapın. Yanlış ya da hatırlamakta zorlandığınız konulara tekrar kısaca bakın.

* Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Günlük soru sayısı kişiye göre değişir. 100 ya da 400 fark etmez.

* Çözemediğiniz soruların peşini bırakmayın. Yanıtlarını öğrenin, öğretmenlerden destek alın.

* Ekran süresini azaltın. Tablet ve telefona harcanan süreyi sınırlandırmak zihinsel yorgunluğu azaltır.

* Pozitif düşünün. Sınavı “ölüm-kalım meselesi” olarak değil, bir adım olarak görün.

* Özgüven kırıcı düşüncelerden kaçının. “Ben yapamam” gibi cümleleri zihninizden çıkarın.

* Moral bozucu ortamlardan uzak durun. Size iyi gelen insanlarla vakit geçirin.

Haberin Devamı

* Hafif bedensel egzersiz yapın. Günde 30-35 dakikalık hareket, hem kaygıyı azaltır hem odaklanmayı artırır.

* Beslenme ve uyku düzeniniz oturmuş olsun. İyi bir uyku ve dengeli beslenme, zihinsel performansı yükseltir.

* Sınava gireceğiniz okulu önceden görün. Ulaşım ve ortam stresini azaltmak için son hafta bir keşif yapın.