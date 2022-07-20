YKS’de sıra tercihlerde... Hukukta baraj 125 bin

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenen 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

TOPLAM KONTENJAN 1 MİLYON 61 BİN

Kılavuza göre bu yıl ön lisans, lisans ve özel yetenek olmak üzere üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Bu rakamın 870 bin 822’sini devlet, 174 bin 320’sini vakıf, 15 bin 674’ünü KKTC, 870’ini yurtdışı üniversitelerin kontenjanları oluşturuyor. Lisans programlarındaki kontenjan sayısı devlet üniversitelerinde örgün öğretimde 367 bin 760, açık öğretimde 40 bin 293 olmak üzere 408 bin 53 olarak belirlendi. Vakıf üniversitelerinde ise 89 bin 709, KKTC’de 10 bin 632 ve yurtdışında 770 olmak üzere toplam 509 bin 164 lisans kontenjanı bulunuyor. Ön lisans kontenjanı 512 bin 882, özel yetenek kontenjanı da toplam 39 bin 641 olarak belirlendi.

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MÜHENDİSLİKLERE 73 BİN

Programlara göre kontenjanlar, tıp fakülteleri için 18 bin 362, diş hekimliği için 9 bin 264, eczacılık için 4 bin 393, hukuk için 16 bin 633, mimarlık için 7 bin 558, mühendislik için 73 bin 237 ve öğretmenlik için 43 bin 485 oldu.

HUKUK KAFA KARIŞTIRDI

Sayısal bölüm programlarından tıp tercih edeceklerin en düşük sıralamasının 50 bin olması gerekiyor. Diş hekimliği 80 bininci, eczacılık ise en düşük 100 bininci adayı alacak. Eşit ağırlık bölümlerinden hukuk programları ise 125 bininci adayı alabilecek. Bu yılın sınavına ait daha önce yayınlanan kılavuzda bu rakam 100 bin olarak belirtilmişti. Mimarlık programları en düşük 250 bininci adayı kabul ederken, öğretmenlik ve mühendislik bölümleri 300 bine kadar inebiliyor.

PUAN ENDİŞESİNE KAPILMAYIN

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, “Kılavuzda ilk göze çarpan Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk fakültesi açılması. Daha önce hukuk programlarının sıralamada en düşük 100 bininci öğrenciyi alabileceği belirtilmişken bu sayının 125 bine çekilmiş olması şaşırttı” dedi.

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SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

- Her yükseköğretim programına kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde, ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

- Bir aday puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme alınmayacak.

- Merkezi yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değil.

- Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazın ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayın. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz.

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TEKRAR TEKRAR KONTROL EDİN

- Listemdeki programların giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor muyum?

- Listemdeki programların kodlarını doğru yazdım mı?

- Yazdığım kodları ve program isimlerini bir kez daha kontrol ettim mi?

- Listem gerçekten istek sırama uygun mu? Örneğin, beşinci tercihime giriş hakkı kazanacak olsam, “Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım” der miyim?

KAYIT NE ZAMAN?

27 Temmuz - 5 Ağustos arasında alınacak tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.