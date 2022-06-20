YKS’de şimdi sonuç heyecanı

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Hayalindeki üniversiteye girebilmek için 2 gün boyunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter döken adaylar, dün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girdi. YKS maratonunun sınav etabı da tamamlanmış oldu. Ama YKS maratonu devam ediyor. Şimdi sırada 20 Temmuz’da puanların açıklanması var.

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160 SORU, 180 DAKİKA

2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT, dün saat 10.15’te başladı. TYT’nin aksine bu yıl AYT ve YDT oturumlarının süresinde bir değişiklik olmadı. Adaylara 160 soru soruldu ve 180 dakika zaman verildi. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde; 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1 ve 6 Coğrafya-1 olmak üzere 40 soru soruldu. Sosyal Bilimler-2 testi de; Tarih-2 11 soru, Coğrafya-2 11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık) 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ek olarak Felsefe Grubu 6 soru olmak üzere toplam 40 sorudan oluştu. Matematik testinde 40 soru yöneltilirken, Fen Bilimleri Testi 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji olmak üzere 40 sorudan oluştu..

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SON OLARAK YDT

168 bin 430 adayın başvurduğu Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başladı. Adaylara 80 soru için 120 dakika süre verildi.





KADİR BEDİR: “Matematik ortaydı bence. Çok zor değildi. Edebiyat soruları uzundu ve yazarların özelliklerini vermişler. Beklenen yazarlar çıktı zaten. Sınav beklediğim gibiydi, sorular hiç şaşırtmadı. Matematik sebebiyle sürede sorun yaşadım biraz. ODTÜ’yü kazanmak istiyorum.”

MERVE NUR BEZİR: “Fen öğrencisiyim matematik ve fen grubunu çözdüm. Bilgi ağırlıklı sorular vardı. Bazısı yoruma dayalıydı. Kendimi hafiflemiş hissediyorum.”

MELİSA POLAT: “Edebiyat bilgiye dayalıydı ama paragraflar da çoğunluktaydı. Matematik de aslında az bile çalışılsa yapılabilirdi. Matematikte beklediğim konular çok çıkmadı. Sosyalde TYT’den de sorular vardı. Felsefe bilgiye dayalıydı. Sınav genel olarak çok da zor değildi.”

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HÜMEYRA KOCA: “Sayısalcı girdim ama eşit ağırlıkçı olarak çıktım. Fen kolaydı ama matematik zorladı. Sosyal o kadar zorlamadı.”

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KAAN GÜCAVLI: “TYT’ye göre çok daha zordu ama iyi geçti. Daha önce hiç duymadığım kelimelerle karşılaştım edebiyat sorularında. Fen beklediğimden daha iyi geçti.”

EFRA CAMBAZ: “Çok zor bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha kapsamlı bilseydim daha iyi geçebilirdi. Fizik biraz zorladı, bu benden kaynaklı olabilir. Hayalim mühendis olmak ama önce dinlenmek istiyorum.”

SONUÇLAR 20 TEMMUZ’DA

Şimdi adaylar, YKS sonuçları ve puanların açıklanacağı 20 Temmuz’u bekleyecek. TYT’ye girmeyen adayların AYT puanları hesaplanmıyor. AYT’den alınacak sonuç, alan yerleştirme puanının yüzde 60’ını oluştururken TYT puanının ise yüzde 40’ı yansıyacak. İlgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Puan barajı uygulaması kaldırıldığı için üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, tercih yapabilecek. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan “başarı sırası koşulu” uygulamasıysa devam ediyor.