YKS’de sayısal veriler... Adayların yüzde 77’si barajı geçti

Buna göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 424 bin 718 öğrenci başvurdu. 128 bin 580 aday TYT'ye girmedi. TYT'ye giren aday sayısı 2 milyon 296 bin 138 olarak açıklandı. 248 adayın ise sınavı geçersiz sayıldı. Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 788 bin 590 aday başvurdu. 116 bin 214 aday sınava girmedi. Sınava girenlerin sayısı 1 milyon 672 bin 376 oldu. 67 adayın sınavı geçersiz sayıldı. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 138 bin 177 aday başvurdu. 22 bin 598 aday sınava girmedi. 105 bin 579'u ise sınava girdi. 6 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

170 BARAJINI ADAYLARIN YÜZDE 58.60'I GEÇTİ

TYT barajını geçenlerin oranı yüzde 77.32 oldu. 170 barajnı geçenlerin oranına bakıldığında sayısalda adayların yüzde 58.60'ı, sözelde 83.02'si, eşit ağırlıkta 73.26'sı, dilde 86.33'ü barajı geçti. YKS yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımlarına bakıldığında 550 ve üzeri puan aralığında TYT'de 48, sayısalda 150, sözelde 3, eşit ağırlıkta 8, dilde 21 adayın olduğu görüldü. Sınav puanlarının yığınsal dağılımlarına bakıldığında ise TYT'de 5, sayısalda 3, sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, dilde 5 aday 500 puan aldı.