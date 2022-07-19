YKS’de puan-sıralama uçurumu... Matematiğin en etkisiz yılı

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ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287’si sınava girdi. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan ise 1 milyon 852 bin 678’i sınava katıldı. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 168 bin 418 adayın 35 bin 933’ü sınava girmedi. Böylelikle TYT’ye başvuran adayların yüzde 93’ü, AYT’de yüzde 90’ı ve YDT’de yüzde 78’i oturumlara katıldı.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu yılın sonuçlarını “5 yıllık YKS tarihinin öğrencileri sıralamada en geri attığı sınav” diyerek yorumladı. Ünsal, bu durumun sebeplerinin genel olarak hem sınava giren aday sayısının fazla olması hem sınavın nispeten diğer yıllara göre kolay olması hem de barajların kaldırılmasından kaynaklandığını söyledi ve şöyle devam etti:

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HER PUAN ARALIĞINDA DAHA FAZLA ÖĞRENCİ

“Bu üç etken bir araya girince tercih yapacak aday sayısı arttı ve her bir puan aralığına daha çok öğrenci geldi. 2020 yılının sonuçlarına benzer sonuçlar bekliyorduk ancak daha geride bir tablo çıktı.

Bu yıl TYT’de 350 puanla 190 puan arasında bir yığılma var. Geçen yıl en çok yığılma 300 ile 180 puan arasında olmuştu. Diğer yandan katılım sayısı yükseldikçe sıfır çekenlerin sayısı da arttı. Geçen yıl 42 bin aday sıfır çekmişti, bu yıl bu rakam 96 bin 518 oldu.

BARAJ KALKMAMIŞ OLSAYDI

Eğer AYT’de 180 barajı kaldırılmamış olsaydı, geçen yıl 390 bin kişinin barajı geçtiği sayısalda bu yıl rakam 752 bin olacaktı. Sözelde ise geçen yıl 560 bin kişi barajı geçmişti. Bu yıl bu rakam 1 milyon 151 bin 486 kişiye ulaşacaktı. Geçen yıl 587 bin kişi eşit ağırlıkta 180 barajını geçmişti. Bu sene ise 1 milyon 274 bin 374 aday barajı geçebilecekti. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki baraj kaldırılmasaydı da adayların kolaylıkla barajı geçebileceği bir sınav yaşandı.

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TERCİHLER DEĞİŞECEK

Adaylar sınav sonucunu öğrenmeden, alacakları puana göre tahmini bir sıra düşünüyordu. Ancak geçmiş yılları baz alan tahminler tutmadı. Bu sonuçlarla adaylar tercihlerini değiştirmek zorunda kalacak. Sonuçlar üzerinde matematiğin etkinliğinin azalıp, Türkçe’nin etkinliğinin artmasıyla eşit ağırlık bölümlerine yönelim artacak. Yani sayısaldan sınava giren adayların eşit ağırlık bölümlerine yönelmesine neden olacak bir tercih süreci olabilir. Bu sene daha heterojen bir grup olacak.

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BOŞ KONTENJAN KALMAYACAK

Bu yıl fazladan 1 milyon 300 bin aday tercih yapacak. Doğal olarak bu büyük rakam, daha önceden dolmayan kontenjanların dolmasına katkı sağlayacak. Açık kalma ihtimali olan yerler ekonomik sebeplerden dolayı vakıf üniversitelerinin yüksek ücretli bölümleri olabilir. Onlarda da kontenjan boşluğu en fazla 30 bin kalabilir.”

GEÇEN YIL MATEMATİK ZORDU

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk da açıklanan sonuçların beklenenden çok daha düşük sıralamalar ortaya çıkardığını söyledi: “Bu yılın sonuçlarının 2020 yılının sonuçlarıyla paralellik göstereceğini düşünüyorduk ancak bundan bile aşağıda sıralamalar olduğunu gördük. Yani adaylar geçen yıla göre iyi netler çıkardılar, iyi puan aldılar ama sıralamalarda daha düşük yerlerdeler. Çünkü sınav daha kolaydı. Geçen sene matematik zordu, sıralamalar daha iyiydi. Bu yıl bir ilk oldu ve matematik sınavda etkisiz kaldı. Sıralama sapması herkesi şaşırttı. Şimdi tercih yapmak için adayların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle barajsız tercih olacağı için alt sıralamalardakiler daha da dikkat etmeli.”

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AYNI PUANLA DAHA ÖNCE 39 BİNİNCİ, BU YIL 67 BİNİNCİ

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, puan ve sıralama uçurumunu önceki yıllarla şöyle karşılaştırdı: “2020 yılında TYT’de 280 puanla ortalamanın üstündeki bir aday 324 bininci sıradayken, bu yıl 548 binlerde yer aldı. Aynı aday sayısal puan türünde aldığı 185’le 2020’de sıralamada 537 bininci olurken şimdi 687 binlere geriledi. 319 sözel puanı olan aday bu yıl sıralamada 67 binlerde yer alıyor oysa 2 yıl önce 39 bindeydi. Son olarak aynı adayın eşit ağırlık puanına baktığımızda aldığı 252 puanla 2022’de 294 binlerde sıralanırken şimdi aynı puanla 410 bin sıralarında yer aldığını gördük.”

TERCİHTE BUNLARA DİKKAT

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* Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, 27 Temmuz-5 Ağustos tercih süreci için öğrencilere şu önerilerde bulundu:

* Artık sonuç itibarıyla netlerin ve puanların önemi yok. Tek geçerli veri sıralamalardır. Dolayısıyla geçen yılın verilerini kullanarak, sıralamalar doğrultusunda tercih edilebilecek bölümleri düşünmeye başlayabilirsiniz. Üniversite, bölüm ve şehir araştırması yapın.

* Tercih arz-talep meselesidir. Örneğin bilgisayar ve yazılım mühendisliği daha çok tercih edildiği için sıralamalarda yukarı çıkıyor ama fizik tedavi gibi bölümler az talep aldığı için düşüyor. Bu yıl çok atama aldığı için okul öncesi öğretmenliği daha çok tercih edilen bölümler arasına girebilir.

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* 400-500 binlerden sonraki sıralamalarda daha dikkat lazım. Baraj kalktığı için tercih yapacak aday sayısı çok fazla olacak.

* Bu süreçte sakin kalın. Tercih dönemi sis ve toz bulutu olarak başlar, sonra netleşir.

* Rekabet yoğun, 24 tercih hakkının hepsini kullanın.

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ŞAMPİYON OLDULAR

Bu yıl 3 milyon 8 bin 287 aday TYT’ye, 1 milyon 852 bin 678 aday AYT’ye ve 132 bin 485 aday da YDT’ye girdi.

Ancak tüm bu alanlarda sade ce birer aday en yüksek puanı alarak YKS şampiyonlarından oldu.

Birinciler TYT’de Kocaeli’nden, AYT ise sayısal ve sözelde Kayseri’den, eşit ağırlık ta ise İzmir’den çıktı. YDT ise İngilizce birincisi Kocaeli’n den, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça birincileri İstanbul’dan.

Bahadır Selim Bakla (AYT sayısalda Türkiye birincisi ve TYT Türkiye ikincisi): Muhasebeci bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Bakla, Kayseri İdeal Koleji mezunu. Başarısının sırrını düzenli çalışmaya bağlı yor: “Sınavdan çıktığım an Türkiye birincisi olacağımı düşünmesem de ilk 10’a girerim dedim. Türkçe’de bir yazım kuralı soru sunu emin olamadığım için boş bıraktım. O nedenle TYT’de ikinci oldum. ODTÜ ya da Bilkent’te okumak istiyorum. Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği olabilir.”

ÇOK ŞAŞIRDIM

Selin Aşıkiraz (AYT eşit ağırlıkta Türkiye birincisi): İz mir Atatürk Lisesi mezunu yum. Üniversiteye hazırlanırken kısa hedefler koyarak ilerledim. Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi okumak isti yorum. Sınavdan iyi bir sonuç bekliyordum ama birinci olma yı beklememiştim. Sonucu görünce çok şaşırdım hatta inanamadım.”

Zeynep Dila Kuyucu (TYT ve YDT’de İngilizce Türkiye birincisi): “9’uncu sınıftan itibaren derslerine düzenli çalışan bir öğrenciydim. 11’inci sınıfa geldiğimde ise her hafta ya da iki hafta da bir düzenli TYT denemesi çözmeye başladım. Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okumak istiyordum bunun için sayısalda en az ilk 500’e girmem gerekiyordu. Sayısal puanım beklediğimden düşük geldi. Bu yüzden Boğaziçi Üniversitesi’ne girebileceğimi çok düşünmüyorum.”

HEDEFİM KYK BURSUYDU

Yusuf Erdoğan (AYT- Sözel Türkiye birincisi): “Sınava yeniden girdim. Bu sene İngilizce hazırlık okudum ve üniversitede ders yoğunluğum fazla değildi. Kredi Yurtlar Kurumu, YKS’de ilk 100’e girenle re sene ve alan fark etmeksizin normal burs ücreti olan 850 liranın 3 katını yani 2 bin 550 lira veriyor. Bu konuda şansı mı deneme isteği de yeniden üniversite sınavına hazırlanmak için bana ilham verdi. Memur bir ailenin çocuğuyum. Bu şekilde ailemin yükünü azaltmak istedim. Tıp fakültesinde ki eğitimime devam edeceğim. Tercih yapmayacağım.”

Kaç doğru yaptılar?

TYT’de doğru soru ortalamaları 40 soruluk Türkçe testinde 17,7, 20 soruluk sosyal bilimlerde 7,9, 40 soruluk temel matematikte 6,9, 20 soruluk fen bilimlerinde 3,2 oldu.

AYT’de ise doğru sayılarının azaldığı görüldü. 40 soru sorulan matematiğin ortalaması 7,2 oldu. Fen bilimlerinde ise, 14 soruluk fizikte 2, 13 soru olan kimyada 1,5 ve yine 13 soru olan biyolojide doğru ortalaması 2 oldu.

Sözel ve eşit ağırlık bölümlerini etkileyen AYT Türk Dili ve edebiyatı-sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları da benzer şekilde oldu. 24 soru sorulan Türk dili ve edebiyatı testinin ortalaması 6,6 olurken 10 soruluk tarih-1 testin de 2,6, 6 soruluk coğrafya-1’de 2,9 doğru yapıldığı görüldü.

AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları ise 11 soruluk tarih-2’de 1,9, yine 11 soru sorulan coğrafya-2’de 3,6, 12 soruluk felsefede 2,1, 6 soruluk din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,4 olarak yer aldı