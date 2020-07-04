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Haber Giriş: 04.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

YKS’de Mabel Matiz incelemesi

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YKS’de Mabel Matiz incelemesi
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 27 Haziran’da yapılan Temel Yeterlilik Testi’nde çıkan Mabel Matiz sorusu inceleme konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün açıklamasına göre, bu soruyu hazırlayanlar hakkında inceleme başlatıldı. Sorumlu kişilerin sınav hazırlama süreçlerinden de çıkarıldığını belirten Aygün, Yeni Akit’e demecinde şunları söyledi: “Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır.”
Sınavda Matiz ile ilgili soru sorulmasına bazı kesimler sanatçının LGBTİ eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle tepki göstermişti.

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