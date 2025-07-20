YKS’de iki ‘süper’ şampiyon

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 21-22 Haziran’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2.5 milyonu aşkın adayın başvurduğu YKS’de gözler 30 Temmuz’da başlayacak tercih dönemine çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 11 Ağustos’a kadar sürecek bu dönemde adaylara tercih kılavuzunu dikkatlice incelemelerini tavsiye ederek sınav sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

TYT VE AYT’DE İKİ BİRİNCİ

“Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) iki aday tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. TYT ve AYT sayısal birincimiz Gaziantep Nizip Fen Lisesi’nden Ahmet Eren Özyurtseven olurken, AYT eşit ağırlık ve sözel birincimiz Bursa Özel Tan Fen Lisesi’nden Muhammed İsmail Kuşat oldu.

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Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz ise Almanca’da İstanbul Erkek Lisesi’nden Elif Yılmaz, Arapça’da Bursa Tofaş Fen Lisesi’nden Abdulvahab Burro, Fransızca’da Galatasaray Lisesi’nden Arda Eren Kartal, İngilizce’de Özel İzmir Bahçeşehir Koleji’nden Mehmet Sarak ve Rusça’da Haydarpaşa Lisesi’nden Ediz Doğan Karakoç.

ORTALAMALAR KAÇ OLDU

TYT’ye giren lise son sınıf öğrencilerinin testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları; Türkçe’de 40 soruda 21.7, sosyal bilimlerde 20 soruda 9.7, temel matematikte 40 soruda 6.6 ve fen bilimlerinde 20 soruda 4.6 olarak gerçekleşti. 40 sorudan oluşan AYT matematik testinin ortalaması 6.8, fen bilimleri fizik alt testinde 14 soruda 2.5, kimya alt testinde 13 soruda 1.8 ve biyoloji alt testinde 13 soruda 2.5 oldu.”





AYNI EVDE ÇİFTE ZAFER

Gaziantep Nizip’te aynı evden bu yıl düzenlenen merkezi sınavlardan şampiyonlukla ayrılan iki kardeş çıktı. Ahmet Eren Özyurtseven hem Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) sayısal birincisi olmayı başardı. Ahmet Eren’in kardeşi Kerem Özyurtseven de bu seneki LGS’de şampiyon olmuştu. Hürriyet’e başarısının sırrını anlatan Ahmet Eren, şunları söyledi: “Lisenin ilk yıllarından beri dersi derste dinleyen bir öğrenci oldum. Konu tekrarlarımı günü gününe yaptım. Başarımda düzenli ve programlı bir şekilde çalışmamın etkisi çok büyük. Hedefim her zaman Koç Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmaktı. Tek tercih yapacağım.” Bu yılki 719 LGS şampiyonundan biri olan Kerem Özyurtseven ise “Ben daha çok evde ve okuldaki kurslara katılarak sınava hazırlandım. Ağabeyime kıyasla daha rahat bir hazırlık süreci geçirdim” dedi.





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MUHAMMED İSMAİL KUŞAT: RÜYADA GİBİYİM

AYT sözel ve eşit ağırlıkta tüm soruları doğru yanıtlayarak şampiyon olan Muhammed İsmail Kuşat, “Sınavdan çıktıktan sonra iyi bir üniversite kazanacağımı anlamıştım. Ama bu kadar büyük bir derece almak beni şaşırttı. Hatta sonucu görünce ilk başta inanamadım, rüya gibi geldi. Sınava 11’inci sınıfta hazırlanmaya başladım. Eksik olduğum konuları belirleyip ona göre çalışıyordum ve bu şekilde zamanımı iyi kullanıyordum. Hedefim hukuk fakültesinde okumak” dedi.

EĞİTİM UZMANI SALİM ÜNSAL: FENDE EN BAŞARILI YIL

“Adaylar, TYT’de Türkçe, sosyal ve fende son yılların en yüksek başarısını yakaladı. Ancak TYT matematikte en zorlanılan yıl oldu. Yani sınavda matematik dışındaki testler çok belirleyici olmamış. AYT’de ise sayısalcı adayların matematikteki performansı geçen yıla kıyasla artmış. 2024’te yüzde 14 civarında başarı varken bu yıl oran yüzde 17’ye çıkmış durumda. Fendeki başarı oranı ise geçen sene yüzde 14 iken, bu yıl yüzde 15 oldu. Haliyle adayların fende en başarılı oldukları yılın 2025 olduğunu söyleyebilirim. Edebiyat, sosyal bilimler ve dil testlerinde ise adayların başarısı bu yıl daha düşük oldu.

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NEDEN YKS’DE AZ BİRİNCİ ÇIKIYOR

Bu sene düzenlenen LGS’de 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almış ve son yılların şampiyon sayısı rekoru kırılmıştı. YKS’de ise çok daha az birinci çıkıyor. YKS, 9’dan 12’nci sınıfa kadar olan ve 4 yıllık müfredatı sorgulayan bir sınav. Adaylar daha geniş bir müfredattan sorgulandıkları için birbirleriyle eşit net yapma olasılıkları daha az. LGS’de ise sadece 8’inci sınıfın müfredatı sorgulanıyor. Yani bu iki sınavın zorluk derecesi birbirinden çok farklı.”

NEHİR BABASI GİBİ MİMAR OLACAK

Manisa eski Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek de mimarlık bölümü için yeterli puanı kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın” dedi.



