Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akayın olaylı gecesiŞafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın olaylı gecesi#Şafak Pekdemir
‘Aday sayısı sorun yaratmaz’‘Aday sayısı sorun yaratmaz’#Millet İttifakı
Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Ev sahibi eski kiracıya Ya yüksek kira öde ya çık diyebilir mi Sorularla kira rehberiEv sahibi eski kiracıya 'Ya yüksek kira öde ya çık' diyebilir mi? Sorularla kira rehberi!#Kira
Apple şaşırtmadıApple şaşırtmadı#Apple
Golün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydiGolün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydi#Pelkas
Kim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördüKim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördü!#Kim Min-Jae
Portakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecekPortakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecek!#Örnek
Vahşi cinayetin kurbanı TürkVahşi cinayetin kurbanı Türk#Cinayet
Yunanistan Navtex sezonunu açtıYunanistan Navtex sezonunu açtı#Yunanistan
HABERLEREğitim Haberleri

YKS’de ek tercihler 20 Eylül’de

#YKS#Ek Tercih#ÖSYM
YKS’de ek tercihler 20 Eylül’de

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri, 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Haberin Devamı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercihlerin başladığını şöyle duyurdu: “Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.” Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapabiliyor. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#Ek Tercih#ÖSYM