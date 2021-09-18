YKS’de ek tercihler 20 Eylül’de

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercihlerin başladığını şöyle duyurdu: “Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.” Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapabiliyor. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.