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YKS'de ek tercih bitiyor

Güncelleme Tarihi:

#YKS#Ek Tercih#Süre
YKSde ek tercih bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından 7 Eylül’de başlayan ek yerleştirme süreci bugün sona eriyor.

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Ek yerleştirme sürecinde bu yıl önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu yıl üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108’i devlet, 20 bin 818’i vakıf, 6 bin 283’ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

Toplam boş kontenjanın 39 bin 498’i 4, 82 bin 711’i ise 2 yıllık bölümlerde. 2 yıllık meslek yüksekokullarına ait boş kontenjanların 67 bin 713’ü devlet üniversitelerinde, 13 bin 77’si vakıf üniversitelerinde, bin 921’i Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde bulunuyor. 4 yıllık üniversitelere ait programların boş kontenjanlarının 27 bin 395’i devlet üniversitelerinde, 7 bin 741’i vakıf üniversitelerinde, 4 bin 362’si Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde yer alıyor.

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#YKS#Ek Tercih#Süre

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