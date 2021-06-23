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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.06.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

YKS’de COVID-19 hastalarına yedek salon

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YKS’de COVID-19 hastalarına yedek salon

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek, COVID-19 hastası adaylar için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “2021-YKS’de COVID-19 durumu olan adaylar HES kodları aracılığıyla belirlenerek sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınacak. COVID-19 durumu olan adayların sınav merkezlerinde oluşturulan yedek salonlarda sınava gireceği adaylara sınavdan önce kısa mesaj (SMS) ile bildirilecek. Yedek Salon görevlilerimize maske, dezenfektan ve lateks eldivene ek olarak siperlik ve koruyucu önlük ÖSYM tarafından verilecek. Sınav görevlilerimizin COVID-19 durumları da HES kodları aracılığıyla takip edilecek. COVID-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.”

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