YKS’de COVID-19 hastalarına yedek salon

Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “2021-YKS’de COVID-19 durumu olan adaylar HES kodları aracılığıyla belirlenerek sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınacak. COVID-19 durumu olan adayların sınav merkezlerinde oluşturulan yedek salonlarda sınava gireceği adaylara sınavdan önce kısa mesaj (SMS) ile bildirilecek. Yedek Salon görevlilerimize maske, dezenfektan ve lateks eldivene ek olarak siperlik ve koruyucu önlük ÖSYM tarafından verilecek. Sınav görevlilerimizin COVID-19 durumları da HES kodları aracılığıyla takip edilecek. COVID-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.”

2021-YKS’de Covid-19 durumu olan adaylar HES kodları aracılığıyla belirlenerek sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınacaklar. pic.twitter.com/3wzRQX5Fqi — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 23, 2021