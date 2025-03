YKS’de çıkmış sorular kitabı

Haberin Devamı

Her bir kitap, öğrencilerin sınavdaki başarılarını artırmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlendi. TYT, AYT ve YDT kitapları, her sınavın özel ihtiyaçlarına göre ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak her öğrencinin kendi alanındaki eksikliklerini giderebileceği bir kaynak özelliği sunuyor. Dijital ortamda sunulan söz konusu kaynak kitaplarda, çözüm videoları da yer alıyor. Etkileşimli PDF formatında hazırlanan bu kaynaklar, çıktı almaya gerek kalmadan dijital ortamda doğrudan çözülebiliyor. Öğrenciler, her sorunun çözümünü anında görüntüleyerek doğru ve yanlışlarını kontrol edebiliyor, hatalı çözümlerini analiz ederek eksiklerini giderebiliyor.

MEBİ ve OGM Materyal’de yayınlanan kitaplara ulaşmak için tıklayınız.