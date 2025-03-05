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YKS’de çıkmış sorular kitabı

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#YKS’De Çıkmış Sorular Kitabı#Milli Eğitim Bakanlığı#OGM
YKS’de çıkmış sorular kitabı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2024 yılları arasında YKS’de çıkmış soruların, TYT, AYT Sözel, AYT Eşit Ağırlık, AYT Sayısal ve YDT olmak üzere konu bazında hazırlanarak 5 kitap halinde yayımlandığını duyurdu.

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Her bir kitap, öğrencilerin sınavdaki başarılarını artırmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlendi. TYT, AYT ve YDT kitapları, her sınavın özel ihtiyaçlarına göre ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak her öğrencinin kendi alanındaki eksikliklerini giderebileceği bir kaynak özelliği sunuyor.  Dijital ortamda sunulan söz konusu kaynak kitaplarda, çözüm videoları da yer alıyor. Etkileşimli PDF formatında hazırlanan bu kaynaklar, çıktı almaya gerek kalmadan dijital ortamda doğrudan çözülebiliyor. Öğrenciler, her sorunun çözümünü anında görüntüleyerek doğru ve yanlışlarını kontrol edebiliyor, hatalı çözümlerini analiz ederek eksiklerini giderebiliyor.

MEBİ ve OGM Materyal’de yayınlanan kitaplara ulaşmak için tıklayınız.

 

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#YKS’De Çıkmış Sorular Kitabı#Milli Eğitim Bakanlığı#OGM

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