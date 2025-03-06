YKS’de çıkan sorular ve çözümleri ‘MEBİ’de

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Bakanlık tarafından öğrencilerin YKS hazırlık sürecine destek sağlamak ve başarılarını artırmak amacıyla hazırlanan kitaplar, her sınavın içeriğine özel olarak detaylı şekilde oluşturuldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel, eşit ağırlık, sayısal ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) yönelik hazırlanan kaynaklar, toplam beş kitap hâlinde öğrencilere sunuldu. Kitaplar, öğrencinin alandaki eksiklerini giderebileceği kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.

SINAV STRATEJİLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

Her soru için sunulan çözüm videoları sayesinde öğrenciler sadece soruları çözmekle kalmayıp doğru çözüm yöntemlerini ve sınav stratejilerini de öğrenme fırsatı buluyor. Böylece, öğrencilerin soru çözüm tekniklerini geliştirerek sınav esnasında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı gerekli becerileri edinmeleri hedefleniyor. Kaynaklar, yalnızca soru çözümüne odaklanmakla kalmayıp, öğrencilere sınav stratejilerini geliştirme, hızlarını artırma ve eksik oldukları konuları belirleyerek bireysel öğrenme süreçlerini daha etkili hâle getirme imkânı sunuyor. Etkileşimli PDF formatında hazırlanan kitaplar, çıktı alma ihtiyacı olmadan dijital ortamda doğrudan çözülebiliyor. Öğrenciler, etkileşimli PDF’ler sayesinde her sorunun çözümünü anında görüntüleyerek doğru ve yanlışlarını kontrol edebiliyor. Hatalı çözümlerini analiz ederek zorlandıkları konulara yönelik çözüm videolarını izleyip eksiklerini giderebiliyor.

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KONULAR DAHA ANLAŞILIR HALE GELİYOR

TYT kitabı, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında 2018-2024 yılları arasında çıkmış soruları konu bazında sunuyor. Kitaptaki her soruya ait çözüm videosu, öğrencilerin zorlandıkları noktaları daha iyi anlamalarına ve daha verimli bir öğrenme süreci geçirmelerine yardımcı oluyor. AYT’ye yönelik hazırlanan kitaplar da sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlarda öğrencilere kapsamlı bir çalışma kaynağı sunuyor. Çıkmış sorular, konu başlıklarına göre düzenlenerek her sorunun detaylı çözümü ile birlikte sunuluyor. Öğrencilere soru çözüm teknikleri öğretilirken karmaşık konuların daha anlaşılır hale getirilmesi hedefleniyor. Yabancı dil sınavı için ise özel olarak hazırlanan YDT kitabı, İngilizce testinde çıkmış soruları konu bazında inceliyor. Dil bilgisi, okuma-anlama, çeviri ve kelime bilgisi gibi konularda detaylı çözümler içeren kitap, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Çıkmış soru kitaplarına ve daha fazlasına https://mebi.eba.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.