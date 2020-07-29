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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

YKS’de birinci oldu, öğretmeninin anahtarını aldı

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YKS’de birinci oldu, öğretmeninin anahtarını aldı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkiye birincisi olan öğrencilerden Gürkan İnal’a, Ankara’da sınava hazırlandığı dershanenin sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni olan İlker Nafile, otomobilini hediye etti.

Öğrencisine aracının anahtarını teslim eden İlker öğretmen, dersler sırasında öğrencilerini birinci olana otomobilini hediye edeceğini söyleyerek motive ettiğini anlattı. Nafile, “Öğrencilerim arasından Türkiye birincisi çıkarmak benim 19 senelik meslek hayatımdaki hayalimdi” dedi.

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