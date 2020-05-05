YKS'de baraj puanı düştü...Sınav süresi uzadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacağı açıklamasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’tan öğrencilere sevindirici haberler geldi. Başkan Saraç, bu seneye mahsus olmak üzere TYT sınavının 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldığını ve lisans programları için uygulanan 180 baraj puanının 170’e çekildiğini açıkladı. YÖK Başkanı, twitter hesabından yaptığı açıklamada kısaca şunları kaydetti:

“YKS’nin ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra, yani 27-28 Haziran’da sınav yapılacaktır. Bu yıl sınava girecek öğrencilerimiz daha az konudan sorumlu olacaktır. YKS’de öğrencilerimiz lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacaktır. Bu durum yalnızca bu yıla mahsustur. Bunun yanı sıra sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki kararı daha açıklamak icap etmektedir. TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 170’e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleştirilecekleri tahmin edilmektedir.”