YKS’DE AYT VE YDT GÜNÜ

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10.15 AYT BAŞLADI

AYT’ye katılması beklenen1 milyon 627 bin 960 adayın büyük bölümü şu anda sıralarında yerini aldı ve artık sınav başladı. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru olmak üzere toplam 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

10.00 KAPILAR KAPANDI

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT için, adaylar artık sınava girecekleri salonlarda. Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı, bundan sonra gelenler sınav merkezlerine alınmayacak.

09.30 ADAYLAR BİNALARA ALINIYOR

Şu an itibarıyla bazı sınav merkezlerinde adaylar salonlara girmeye başladı. Adayların bir kısmı binalara girerken bir kısmı ise bina önlerinde yakınlarıyla birlikte heyecanlarını yatıştırmaya çalışıyor. Bazı sınav merkezlerinde görevliler, “Saat 10.00 itibarıyla okul önünde velilerin beklemesini istemiyoruz. Sizlerin buradaki sesleri sınıflarda duyuluyor ve adayların dikkatlerini olumsuz etkiliyor. O nedenle kapılar kapandıktan sonra veliler lütfen sınav merkezi önlerini terk etsin” diyor.

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08.55 SINAV MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Sabahın erken saatlerinden itibaren Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınav merkezlerine gelmeye başlayan adayların şu dakikalarda giderek kalabalıklaştığı gözleniyor. Yoğunluğun önemli bir nedeni de adaylarla birlikte sınav merkezlerine gelen ebeveynler. Onlar da çocuklarına bu zorlu sınav öncesi moral veriyor, sakin olmaları için telkinde bulunuyor.

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Çok heyecanlı ve stresliyim. Hatta çocuklardan daha stresli olduğumu bile söyleyebilirim. Trafik olur yolda bir şey çıkar endişesiyle sınav merkezine erkenden geldik. Çünkü TYT’nin ardından haberlerde sınavı bir sürü kişinin kaçırdığını gördük. Biz de işi şansa bırakmak istemedik. Benim bir de iki adayım var. Oğlumun ablası da sınava giriyor. Ancak o arkadaşıyla gitmek istediği için ben oğlumun yanında kaldım.

Mehmet Bozoğlan: İlk sınav deneyimim, TYT’ye girdikten sonra biraz daha rahatladım. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Sınava oldukça hazırlandım ve TYT’de iyi geçti. Hatta girdiğim denemelere benziyordu. Zaman zaman kütüphanelerde sabahladım. Eşit ağırlık alanından hazırlandım ve hedefim sınava girdiğim İstanbul Üniversitesi’ni kazanmak. Ancak velilerin çoğu bizlerden daha heyecanlı. Biz merkezi sınav deneyimlerini hem LGS hem de TYT’de yaşadığımız için onlardan daha rahatız.

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Bu sabah dünden daha iyiyim, dün daha heyecanlıydım. Hazırlık süreci zor geçti ve hepimiz yorulduk.

İlkim Okut: TYT’de ilk anlarda biraz stres yaptım ama sınav başladıktan sonra rahatladım ve sınava odaklanabildim. Normal denemelerde sürem çok iyi yetiyordu ama sınavda zaman nasıl geçti anlamadım. Yetiştirebildiğim kadar yaptım. Umarım bugün de güzel olur. Hedefim anestezi ya da tıbbi sekreterlik okumak. Eğer bunlar olmazsa polislik düşünüyorum.

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Sınava ilk girişim. Bugün düne göre daha az heyecanlıyım. İlk gün heyecanını atlattık. AYT’nin güzel geçeceğini düşünüyorum. Her gün kütüphaneye giderek hazırlandım. İlk başlarda evde çalışıyordum ve telefon nedeniyle dikkatim hep dağılıyordu. Son zamanlarda bu nedenle kütüphaneye gitmeye başladım ve daha verimli olduğunu fark ettim. Keşke daha erken orada çalışmaya başlasaydım. Hemşirelik okumak istiyorum. Dünkü sınav ortalama geçti. Türkçe kolaydı ama sonlara doğru diğer dersler zordu.

Zeynep Bulut (anne): Ben çocuklardan daha heyecanlıyım. Umarım istedikleri yerleri kazanırlar. Kızım çok çalıştı.

Kaan Gülaçtı: Kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi AYT’ye gireceğim ama benim için asıl önemli olan öğleden sonra düzenlenecek YDT, çünkü dil bölümünde okumak istiyorum. Sınava İngilizceden gireceğim. Akşama kadar buradayız bugün. İstanbul Üniversitesi’ni kazanmak istiyorum. TYT’de Türkçe ve Felsefe zorladı. Sınava hazırlanmıştım, netlerim de iyidi. Sınavları yapabileceğimi düşünüyorum.

Mehtap Gülaçtı (anne): Bu yıl YKS annesiyim. Çok sıkıntılı bir yıl yaşamadık çünkü oğlum hedefini erkenden belirledi ve çalıştı. Oldukça disiplinli ilerledi. Sabah kalkışı yatışı belliydi, spor yaptı. Artık sona geldik şimdi emeklerinin karşılığını alacak. Eski üniversite hocası olarak üniversite yıllarının çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Çocukların hayatlarının en güzel dönemi. Artık diplomanın değil yetkinliklerin önemli olduğu bir çağdayız. Dil de güzel bir yetkinlik. Oğlumun dil yeteneğinin 2-3 yaşlarından beri farkındayız. O alanda ilerlemesi bizler için çok mutluluk verici.