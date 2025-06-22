YKSâ€™DE AYT VE YDT GÃœNÃœ

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09.20 ADAYLAR BÄ°NALARA ALINIYOR

AdaylarÄ±n sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binalara 09.30â€™dan itibaren alÄ±nmaya baÅŸlanmasÄ± bekleniyordu. Ancak son dakikalarda oluÅŸabilecek yoÄŸunluÄŸu Ã¶nlemek amacÄ±yla Ã¶zellikle kalabalÄ±k sÄ±nav merkezlerinde kapÄ±lar daha erken aÃ§Ä±lÄ±yor. Åžu an itibarÄ±yla bazÄ± sÄ±nav merkezlerinde adaylar salonlara girmeye baÅŸladÄ±. AdaylarÄ±n bir kÄ±smÄ± binalara girerken bir kÄ±smÄ± ise bina Ã¶nlerinde yakÄ±nlarÄ±yla birlikte heyecanlarÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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BugÃ¼n kendimi gayet iyi hissediyorum ve stresimi kontrol edebiliyorum. UmarÄ±m sÄ±nav iyi geÃ§er. Ancak dÃ¼n TÃ¼rkÃ§ede sÃ¼re sorunu yaÅŸadÄ±m. Matematik de zordu. Ã‡ok fazla mantÄ±k sorularÄ± vardÄ±. Felsefe de biraz karÄ±ÅŸÄ±ktÄ±. Åžu an net bir hedefim yok Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±nav ortalama geÃ§ti. AYTâ€™den sonra dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸim.

Ayhan YÄ±ldÄ±rÄ±m: Biraz heyecanlÄ±yÄ±m ama bugÃ¼n daha iyi hissediyorum. KÄ±zÄ±ma gÃ¼veniyorum. EÄŸitim hayatÄ± boyunca hep baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã§ocuktu. Ä°lerde hep mutlu olsun bana yeter.Â

DÃ¼n sÄ±navdan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra evde sÄ±nav hakkÄ±nda pek konuÅŸmadÄ±k. Kendini rahat hissedebileceÄŸi konforlu bir alan yarattÄ±k. Bilgiye dayalÄ± bir sÄ±nav ve oÄŸlum yÄ±l boyu Ã§ok fazla deneme tecrÃ¼besi edindi. Az Ã¶nce sÄ±nava uÄŸurlarken sorular zor olursa herkes iÃ§in zor olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek kendini rahatlatmasÄ±nÄ± istedim. O iÃ§erdeyken bizim iÃ§in uzun ve stresli bir bekleyiÅŸ olacakÂ

08.50 SINAV MERKEZLERÄ°NDE YOÄžUNLUK ARTIYOR

SabahÄ±n erken saatlerinden itibaren Alan Yeterlilik Testi (AYT) iÃ§in sÄ±nav merkezlerine gelmeye baÅŸlayan adaylarÄ±n ÅŸu dakikalarda giderek kalabalÄ±klaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zleniyor. YoÄŸunluÄŸun Ã¶nemli bir nedeni de adaylarla birlikte sÄ±nav merkezlerine gelen ebeveynler. Onlar da Ã§ocuklarÄ±na bu zorlu sÄ±nav Ã¶ncesi moral veriyor, sakin olmalarÄ± iÃ§in telkinde bulunuyor. SÄ±navÄ±n uygulanacaÄŸÄ± binalara adaylarÄ±n 09.30â€™dan itibaren alÄ±nmasÄ± bekleniyor.Â

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YKS â€™ye ilk defa giriyorum ama bu sene galiba Â daha zordu. TYT daha Ã¶nceki yÄ±llara benzemiyordu bu sefer fen zordu. Matematik herkesi zorlamÄ±ÅŸ ama benim iÃ§in idare ederdi. TYT sorularÄ±na bakÄ±nca AYTâ€™nin eleyici olmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zor olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã–zellikle matematikte zorlarlar diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Kimya ve biyolojide kendime gÃ¼veniyorum. TÄ±p istiyorum. DÃ¼n de bugÃ¼n de sÄ±nava 2 saat erken geldim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÄ±nava geÃ§ kalma ihtimalini dÃ¼ÅŸÃ¼nmek istemiyorum. Hem de burada sakinleÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.

DÃ¼n zor bir sÄ±navdan Ã§Ä±kÄ±p eve gittiÄŸimde biraz daha rahatlamÄ±ÅŸ hissettim. TYT Ã¶ncesi gÃ¶zÃ¼me uyku girmemiÅŸti ama bu kez erken uyuyabildim. AYT â€™de TÃ¼rkÃ§e ve sosyal umarÄ±m kolaydÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ matematikten Ã§ok beklentim yok.

Ã–zcan Ã‡eliker: TYT beklediÄŸimden kolaydÄ± ama dÃ¼n gibi bugÃ¼n de matematik yapamayacaÄŸÄ±m gibi. Eve gidince soru Ã§Ã¶zÃ¼m videolarÄ± izleyerek son hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ± yaptÄ±m. KÃ¶tÃ¼ geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

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Ä°ki kÄ±zÄ±m var. SÃ¼meyye geÃ§en yÄ±l sÄ±nava girdi, ÅŸu an Ã¼niversite okuyor. GÃ¼lÅŸah ise dÃ¼n sÄ±nava girdi ve hepimiz stresliydik. Ancak GÃ¼lÅŸah dÃ¼n yÃ¼zde 80â€™e yakÄ±n bir baÅŸarÄ± elde ettiÄŸini sÃ¶yledi. Hem o nedenle hem de ilk gÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bugÃ¼n daha sakiniz. KÄ±zÄ±m Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde psikoloji okumak istiyor. GÃ¼lÅŸah Ocak ayÄ±ndan beri Ã§ok yoÄŸun ders Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve hedeflerinin peÅŸinden gitti. Bu sÃ¼reÃ§teÂ onu Ã¶zledim. BugÃ¼nden sonra kÄ±zÄ±ma kavuÅŸacaÄŸÄ±m.

Bu ikinci sÄ±navÄ±m geÃ§en yÄ±l tercih yapmadÄ±m. Hukuk istiyorum. DÃ¼nkÃ¼ sÄ±nav fena deÄŸildi. Matematik problemlerinde zorlanmÄ±ÅŸtÄ±m. BugÃ¼n daha stresliyim.

Seher TÃ¼rkyÄ±lmaz (veli): Ben Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±m. Bu Ã§ok farklÄ± bir duygu. Ancak dÃ¼ne gÃ¶re biraz daha iyiyim. GeÃ§en yÄ±l da bu sÃ¼reci yaÅŸamamÄ±za raÄŸmen aynÄ± duygular devam ediyor.

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