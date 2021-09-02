YKS’de 169 bölüm sıfır çekti

MÜHENDİSLİK DALLARI DEĞİŞTİ

Eğitimci Onur Soğuk boş kalan bölümlerle ilgili “Öğrenci ve velilerin en büyük kaygısı okunan bölümden mezun olunduktan sonra iş bulunup bulunamayacağı. İş bulamama korkusu bölüm seçimini çok etkiliyor. Ayrıca öğrenciler uzak şehirlere gitmek istemiyorlar, o yüzden bölümler boş kalıyor. Aynı şekilde pek çok ilçede atıl durumda olan meslek yüksek okulları var. Öğrenciler küçük yerlerde okumak da istemiyorlar” dedi.

Soğuk’a göre çevre ve jeoloji mühendisliği gibi alanlara ilginin azalması ise mühendislikte farklı alanlara ilginin artmasından kaynaklanıyor: “Özellikle yazılım ve bilgisayar mühendisliğine doğru bir tercih trendi var. Bilgisayar mühendisliği puanları her üniversitede yükseldi ve tamamı doldu. Bir de bu sene özelinde barajı geçen aday sayısının az olması da tercih yapan kişi sayısının az olmasına neden oldu. İlk ek yerleştirmelerde büyük bir hareketlenme beklemiyorum. Ancak ikinci ek yerleştirme döneminde adayların boşta kalmamak için tercih yelpazesini geniş tutacağını böylece şehir ve üniversite bazında hareketlenmeler olacağını öngörüyorum.”

BUNLAR DOLDU

Tüm üniversitelerde tam dolan lisans programları:

* Eczacılık

* Fen Bilgisi Öğretmenliği

* İlköğretim Matematik Öğretmenliği

* Özel Eğitim Öğretmenliği

* Veterinerlik

KÖTÜ YERLER KALACAK DİYE KORKMAYIN

EĞİTİM uzmanı Salim Ünsal da ek yerleştirmeyle ilgili şu önerilerde bulundu: “Birinci ek yerleştirme sürecinde kaydolmayanlardan kaynaklı kontenjan artışı her yıl olur. Bu ilk ek yerleştirmede çok fazla tercih yapan aday olmayacaktır, yerleşen yerleşti sonuçta. Eşit ağırlıkta bir hareketlenme bekliyoruz. Özellikle öğrenci için sıralama barajı gerektirmeyen yerlere yerleşmek daha kolay olacaktır. Öğrenciler 170 barajını geçtikten sonra fizyoterapi, beslenme uzmanlığı gibi bölümleri tercih edecektir. Sonuçta 13 bin 800 kişilik kontenjana bir öğrenci yerleşmedi. Umutsuzluğa kapılmasınlar. İkinci ek yerleştirmeye iki yıllık programlardan 386 bin, 4 yıllıklardan ise 250 bin civarında yeni aday gelecek. Bu adayların başarıları çok yüksek olmayacak ama tercih hakkı olacak. Kontenjan kalmaz mı, bize kötü yerler mi kalacak gibi korkulara kapılmasınlar. Zira iyi üniversitelerde bile kontenjanlar mevcut.”