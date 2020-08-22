YKS yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.





Üniversite adaylarının 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiği 2020-YKS sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu. Başkan Aygün, 2020-YKS sonuçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."