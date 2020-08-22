YKS yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak
Üniversite adaylarının 2020-YKS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürerken ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sonuçların önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını belirttiği bir paylaşım yaptı.
Üniversite adaylarının 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiği 2020-YKS sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu. Başkan Aygün, 2020-YKS sonuçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."
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