YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: Yapay zekâda boş yer yok

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ÖSYM, YKS kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerini tamamladı. Açıklanan sayısal verilere göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 187 bin 747 adaydan 1 milyon 279 bin 439’u tercih yaptı. Örgün ve açıköğretim programları birlikte değerlendirildiğinde 730 bin 854 aday bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazandı. Bu adayların 641 bin 458’i örgün, 89 bin 396’sı açıköğretim programlarına yerleşti. Örgün programlara yerleşenlerin 353 bin 324’ü lisans, 288 bin 134’ü ise ön lisans programlarını kazandı.

5 ADAYDAN BİRİ İLK TERCİHE

Yerleştirme sonuçlarına göre adayların yüzde 19.36’sı ilk tercihindeki programa girdi. İkinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 11.70, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 9.18 oldu. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7.57, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 6.62 olarak gerçekleşti.

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YARIDAN FAZLA MEZUNA KALDI

ÖSYM verilerine göre, lise son sınıf düzeyindeki 766 bin 971 adayın 350 bin 354’ü tercih yaptı. Son sınıf adaylarının yaklaşık yüzde 45.7’si tercih yaparken, yüzde 54.3’ü tercihte bulunmadı. Son sınıf öğrencilerinden 218 bin 441’i bir yükseköğretim programına yerleşti. Önceki yıllarda ortaöğretimden mezun olan ancak daha önce herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş adaylarda ise 672 bin 226 kişi tercih yaptı, 378 bin 664 aday bir programa yerleşti. Daha önce bir yükseköğretim programına yerleşmiş 64 bin 865, bir yükseköğretim programından mezun olmuş 48 bin 895 ve yükseköğretimden kaydı silinmiş 19 bin 989 aday da bu yıl bir programa yerleşme hakkı kazandı.

EN FAZLA ANADOLU LİSELİLER

Okul türlerine göre en yüksek yerleşen aday sayısı Anadolu lisesi mezunlarında görüldü. Anadolu liselerinden 514 bin 605 aday tercih yaparken, örgün ve açıköğretim programları dahil 334 bin 577 aday bir programa yerleşti. Yabancı dilde eğitim veren özel liselerden 78 bin 386, genel lise grubundan 72 bin 785, imam hatip liselerinden 71 bin 630 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Fen liselerinden tercih yapan 37 bin 898 adayın ise 31 bin 316’sı bir programa kayıt hakkı kazandı.

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YENİ PROGRAMLAR REVAÇTA

Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Destekli Kodlama ile Yapay Zekâ Operatörlüğü programlarının kontenjanları doldu. Bu yıl ilk kez açılan İşletme ve Yapay Zekâ, Paramedik, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, İlaç Üretim Teknolojisi, Laboratuvar Hayvanları, Mobil Güvenlik Teknolojileri, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği ile Balıkçılık Teknolojisi programlarında da boş kontenjan kalmadı.

DEVLETTE DOLULUK % 99.52

Devlet üniversitelerinde 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392’sine yerleştirme yapıldı. Boş kalan kontenjan sayısı 2 bin 292 olurken, toplam doluluk oranı yüzde 99.52 olarak gerçekleşti. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında doluluk yüzde 99.15’e, önlisans programlarında ise yüzde 99.98’e ulaştı. Lisans programlarında 2 bin 255 kontenjan boş kalırken, ön lisans programlarında bu sayı yalnızca 37 oldu. Geçen yıl devlet üniversitelerinde 5 bin 503 kontenjan boş kalmıştı. Vakıf üniversitelerinde ise toplam 176 bin 80 örgün kontenjanın 140 bin 374’üne yerleştirme yapılırken, 35 bin 706’sı boş kaldı. Boşlukların 21 bin 811’i lisans, 13 bin 895’i ön lisans programlarında oluştu. Buna göre vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 80’in altında kaldı.

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TIP VE HUKUK ZİRVE YAPTI

YÖK tarafından açıklanan verilere göre de başarı sırası şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devlet üniversitelerinin yurtiçindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 98’i aşarken; matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boşluk kalmadı. Diğer yandan sözelde de Almanca, coğrafya, Fransızca, Japonca, matematik, okulöncesi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatı ile Türkçe öğretmenliği bunlar arasında yer aldı.

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GÜVENLİ ALANLAR RAĞBET GÖRDÜ

Salim Ünsal - Eğitim Uzmanı: “Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda puanların ve başarı sıralamalarının ciddi biçimde yükseldiğini, doluluk oranlarının da çok yüksek seviyelere çıktığını görüyoruz. Tercih yapan aday sayısı 1 milyon 300 binin altında kalmasına rağmen öğrenciler, gelecek yıla kalma riskini almak istemeyerek yerleşebilecekleri programları listelerine daha fazla dahil etmişler. Bunun sonucunda devlet üniversitelerinde doluluk yüzde 99’ların üzerine çıkarak neredeyse zirve yaptı. Kontenjanlardaki daralmanın da bunda önemli etkisi var. Vakıf üniversitelerinde ise kriz devam ediyor. Doluluk genel olarak yüzde 80 bandında. Özellikle ücretleri yüksek, marka değeri daha düşük üniversitelerde boşlukların daha fazla olduğunu görüyoruz. Buna rağmen vakıfların da geçen yıla göre birçok programda daha iyi sıralamalardan öğrenci aldığını söyleyebiliriz. Devlet üniversitelerindeki tıp fakültelerinde sıralamalar 21-22 binlere kadar gelirken, hukukta daha önce 35-40 binler civarında öğrenci alan bazı programların 28-29 binlere kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu tablo bize öğrencilerin daha güvenli gördükleri alanlara yöneldiğini gösteriyor.”

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KAYITLAR 24 AĞUSTOS’TA

Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Ek yerleştirmede kullanılacak boş kontenjanlar, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek ve takvim ÖSYM tarafından duyurulacak.

ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.