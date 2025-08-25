YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

×
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr/adresinden öğrenebiliyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

KONTENJANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  Başkanı Erol Özvar, şunları söyledi:

"Sevgili adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim."

