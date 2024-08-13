YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabında duyurarak, “Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaları dikkatle takip edin” dedi.

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KONTENJANIN YÜZDE 98,8’İ DOLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız ‘Yapay Zeka’ ve ‘Bilişim’ programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı. Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine, özel ve kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım.”