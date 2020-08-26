YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=7014 sayfasında ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilirler.
ÖSYM BAŞKANI: BAŞARILAR DİLİYORUM
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır.”
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