YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=7014 sayfasında ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilirler.

ÖSYM BAŞKANI: BAŞARILAR DİLİYORUM

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır.”