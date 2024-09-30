YKS yardımcı kaynakları güncellendi

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MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Genel Müdürlüğümüzce öğrencilerin derslerdeki akademik başarısını artırmak, öğrenme eksiklerini gidermek amacıyla çeşitli yardımcı kaynaklar hazırlanmıştır. Bu yardımcı kaynaklardan Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri ve 3 Adım Soru Bankaları güncellenerek etkileşimli hale getirilmiştir. Bu kapsamda üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlanan 3 Adım Soru Bankası seti, tamamı yeni ve özgün sorulardan oluşan 16 kitap mevcut sorularda düzeltmeler yapılarak güncellenmiştir. Bu set; sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil bölümleri için TYT, AYT ve YDT şeklinde hazırlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan bir diğer kaynak ise “Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri” kaynağıdır. Yardımcı kaynak setinde sınav derslerine yönelik 15 kitap yer almaktadır. İlgili derslerin tüm konularını kapsayan çoktan seçmeli sorular ve bu sorulardan bazılarına ait örnek çözümlerden oluşan set güncellenmiştir. Ders kitaplarının destekleyicisi olarak tasarlanan bu kitapların konuların pekiştirilmesinde, öğrenme eksikliklerinin tamamlanmasında faydalı olması amaçlanmaktadır. Fırsat ve imkân eşitliği kapsamında geliştirilen bu çalışma öğrencilerimizin YKS’ye hazırlık sürecine de katkı sağlaması amacıyla ortaya konulmuş olup, öğrencilerimiz testleri çözdükten sonra eş zamanlı olarak ilgili sorunun video çözümüne de ulaşabileceklerdir.”