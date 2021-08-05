YKS tercihleri başladı

Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercihlerin başladığını sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak duyurdu:

“Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim.”