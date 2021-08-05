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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

YKS tercihleri başladı

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YKS tercihleri başladı

2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos saat 10.00'da başladı.

Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercihlerin başladığını sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak duyurdu:

“Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim.”

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