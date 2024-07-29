YKS tercihleri

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Yükseköğretim Kurulunun önceliklerinin başında erişilebilir ve kapsayıcı bir yükseköğretim sistemi oluşturmak yer alıyor. Bu anlayışla, ülkemizin tüm kesimleri için nitelikli yükseköğretime adil erişim sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Devletimizin yükseköğretime yaptığı büyük yatırımlar ve Yükseköğretim Kurulunun çalışmaların neticesinde üniversitelerimiz de 2024 yılı için 1 milyonu aşan bir kontenjan oluşturuldu.

BEKLENTİLERİNİZİ İYİ BELİRLEYİN

Yıllardır bu sınava hazırlanan siz üniversite adayı gençlerimiz şimdi belirlenen kontenjanlar için üniversite ve program tercihlerini yapıyorlar. 2 Ağustos’a kadar sürecek tercih döneminin ardından da yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı süreç başlayacak.

Siz adaylarımıza tercih dönemiyle ilgili bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. Öncelikle, üniversite tercihi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve geleceğe dair meslek beklentilerinizi çok iyi belirlemelisiniz. Bu hususları dikkate almadan ve sadece puanlarınızı göz önünde bulundurarak yapacağınız tercihler, sizleri mutsuz edecek sonuçlar ortaya çıkarabilir.

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YÖK ATLASI KULLANIN

Tercih döneminde sizler için hazırladığımız YÖK Atlas aracılığıyla üniversiteler, bölümler ve programlar hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi pek çok konuda bilgi sunuyor.

YENİ BÖLÜMLER

Hedeflerinizi ve beklentilerinizi iyice tarttıktan sonra tercihinizi yapmadan önce belirlenen kontenjanların hepsini dikkatle incelemenizi tavsiye ederim. Bu yıl kılavuzda bazı yeni lisans ve ön lisans programlarının olduğunu görüyorsunuz. Yükseköğretim Kurulu olarak ülkemizdeki istihdam imkanlarını ve geleceğe yönelik istihdam projeksiyonlarını yakından takip ediyoruz ve buna uygun olarak planlama yapıyoruz. Sizlerin daha kolay iş bulmanızı sağlayacak programlar tasarlıyoruz. Bunlar arasında yapay zekâ, yazılım ve dijital teknolojilere yönelik olanlar özellikle öne çıkmaktadır. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitemizde yapay zekâ alanında 51’i ön lisans ve 20’si lisans olmak üzere toplam 71 yeni programa öğrenci alınacaktır.

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Belirtilen bu yeni programlar elbette mevcut pek çok seçeneğin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Ülkemizde 208 yükseköğretim kurumu mevcuttur ve her biri farklı alanlarda nitelikli eğitim imkânı sunmaktadır. Bu açıdan, koşullarınıza uygun olarak bu üniversitelerden ve programlardan birini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

DİPLOMAYI HAYATIN MERKEZİNE KOYMAYIN

Siz değerli adaylara bir diğer tavsiyem de tercihlerinizi yaparken diplomayı hayatın merkezine koymamanız ve her kapıyı açabilecek sihirli bir anahtar olarak görmemeniz yönünde olacaktır. Diplomanın sağladığı hak ve yetkiler çok kıymetli olmakla birlikte geleceğin dünyasında muhtemelen tek başına yeterli görülmeyecektir. Üniversite hayatınızdaki ders dışı kazanımlar ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler de sizlerin gelişimine çok kıymetli katkılar sunacaktır.

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YKS sınavında istediği sonucu alamayan ve üniversiteye yerleşme fırsatını bulamayan adaylarımıza da çok fazla üzülmeme tavsiyesinde bulunmak isterim. Sınavlar hiçbir şeyin sonu değildir. Üniversite eğitimi alma konusunda kararlı olan adaylar sıkı bir şekilde hazırlanarak gelecek yıl yeniden sınava girebilirler. Diğer gençlerimiz de üniversite eğit imi dışında farklı kazanımlarla kendilerine yeni bir kariyer inşa etmeyi düşünebilirler.

Yükseköğretimin bütün paydaşları olarak tercih ve yerleştirme döneminin tamamlanmasını ve yeni üniversite öğrencilerimizle buluşmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Parlak ve başarılarla dolu bir istikbal inşa edebilmeniz adına bütün imkânlarımızı sizler için seferber edeceğimizi bilmenizi isterim.

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Ülkemizin yakın gelecekteki üniversite öğrencileri olarak hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum.

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar, iktisat ve iktisat tarihi profesörüdür. 1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu'ya ve özel olarak Osmanlı Devleti'ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele alır. Erol Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası'na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne layık bulundu. 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu üyesidir. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesidir (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini-İtalya).

İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çocuk babasıdır.

30 Temmuz 2021 tarihli ve 374 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı olarak seçilmiştir.