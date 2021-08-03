YKS tercih tarihleri uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, YKS tercihlerinin 20 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan’ın paylaşımı şöyle:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum”