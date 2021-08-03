YKS tercih tarihleri uzatıldı
Yangın ve sel felaketleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihleri uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, YKS tercihlerinin 20 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan’ın paylaşımı şöyle:
"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum”