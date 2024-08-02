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YKS tercih süreci 4 Ağustos'a kadar uzatıldı

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#ÖSYM#YKS#Tercih
YKS tercih süreci 4 Ağustosa kadar uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 16:07

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süresi 4 Ağustos’a kadar uzatıldı.

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ÖSYM takvimine göre, 25 Temmuz’da başlayan YKS tercih süreci 2 Ağustos saat 23.59’da sona erecekti. Ancak ÖSYM, YKS tercih işlemlerinin 4 Ağustos saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı. Diğer yandan ÖSYM, depremzede adayların ilgili kontenjandan faydalanma durumlarının da güncellendiğini duyurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla aldığı karar, deprem bölgesinde bulunan illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ancak ikametleri o illerde olmayan adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine olanak sunuyordu.

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#ÖSYM#YKS#Tercih

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