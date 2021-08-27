YKS tercih sonuçları haftaya

Tercih sonuçlarının açıklanması bekleyen binlerce öğrenci, günlerdir sosyal medyada #yks2021 etiketiyle paylaşımlar yaparak, sonuçlarının ne zaman açıklanacağını soruyordu. Öğrencilerin merakını gidermek isteyen Aygün, aynı etiketle bir paylaşım yaparak, sonuçların önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu. Aygün’ün duyurusu şöyle:

“Sevgili gençler,

biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

#ykstercih2021”

Sevgili gençler,

biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.#ykstercih2021 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021