YKS Tercih sonuçları bu hafta açıklanacak

Tercih sonuçlarının açıklanması bekleyen binlerce öğrenci, sosyal medyada #yks2021 etiketiyle paylaşımlar yaparak, sonuçlarının ne zaman açıklanacağını soruyordu. Öğrencilerin merakını gidermek isteyen Aygün, geçen hafta aynı etiketle bir paylaşım yaparak, sonuçların bu hafta açıklanacağını duyurdu. Aygün’ün 27 Ağustos tarihli duyurusu şöyle:

“Sevgili gençler,

biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

#ykstercih2021”

Sevgili gençler,

biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.#ykstercih2021 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021