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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.08.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

YKS Tercih sonuçları bu hafta açıklanacak

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YKS Tercih sonuçları bu hafta açıklanacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) yerleştirme işlemlerinin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Tercih sonuçlarının açıklanması bekleyen binlerce öğrenci, sosyal medyada #yks2021 etiketiyle paylaşımlar yaparak, sonuçlarının ne zaman açıklanacağını soruyordu. Öğrencilerin merakını gidermek isteyen Aygün, geçen hafta aynı etiketle bir paylaşım yaparak, sonuçların bu hafta açıklanacağını duyurdu. Aygün’ün 27 Ağustos tarihli duyurusu şöyle:
“Sevgili gençler,
biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.
2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.
Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.
Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
#ykstercih2021”

 

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