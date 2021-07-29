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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.07.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

YKS tercih kılavuzu yayınlandı

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YKS tercih kılavuzu yayınlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021-YKS tercih işlemlerine ilişkin kuralların yer aldığı kılavuzu yayınladı. Tercihler, 5-13 Ağustos tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre alınacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları öneriliyor.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

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