YKS tercih kılavuzu yayımlandı

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Adaylar tercihlerini, 1 Ağustos itibariyle, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 13 Ağustos’ta sona erecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül arasında alınacak.

ÖSYM’DEN ‘DUYURULARI TAKİP EDİN’ UYARISI

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Tercih Kılavuzu ‘ön bilgi amaçlı olarak’ yayınlandı. ÖSYM takvimine göre 1 Ağustos’ta tercih sürecinin başlamasıyla birlikte YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun aslı da yayımlanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, dün yayımlanan önkılavuz ile ilgili “YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

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YERLEŞTİRME SONUÇLARI İNTERNETTEN YAYINLANACAK

Kılavuza göre; merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacak. Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, devlet üniversitelerinde genel kontenjan, okul birincisi, depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar; Vakıf yükseköğretim kurumlarında genel kontenjan, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar kontenjanı, depremzede adaylar kontenjanı şeklinde olacak. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin sonuçların yer aldığı internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

BOŞ KONTENJANLARA EK YERLEŞTİRME

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecek. Bu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

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Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi. Kılavuza göre yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti iade edilmiyor.

BU SORULARI MUTLAKA SORUN

YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre adayların tercihlerini bitirmeden önce son olarak şu soruları sorması öneriliyor:

-Listenizdeki programların bu kılavuzda “bakınız/koşullar” olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

-Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

-Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol edin. Listenizdeki programların sırası gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, “Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım” demeyeceğinizden emin misiniz? Bu durum bütün tercihleriniz için geçerli mi?

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TERCİHİN ALTIN KURALLARI

Adayların günlerdir dört gözle beklediği 2025 YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, kılavuzun açıklanmasının ardından önemli uyarılarda bulundu:

* Son dakikaya bırakmayın: Tercihinizi erkenden girin, onaylamayı unutmayın. Son gece sistem kilitlenirse emekleriniz boşa gidebilir.

* Kod hataları can sıkıyor: Program kodlarını girerken çok dikkatli olun. Burslu sanıp ücretli bölüm yazan çok öğrenci oldu bugüne kadar. Kodun karşısında çıkan bölümü mutlaka kontrol edin.

* İster 1 tercih yapın, ister 24: Tek tercih de serbest, 24 tercih de. Tamamı 4 yıllık da olabilir, 2 yıllık da. Karışık liste yapmanızda sorun yok.

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* Bazı bölümler özel şart isteyebilir: Boy-kilo, sağlık raporu, dil yeterliliği, yurt dışı eğitimi gibi özel istekleri olan bölümler var. Listenize almadan önce bu özel şartları mutlaka kontrol edin.

* Listeyi geniş tutun, sadece sıralamanıza takılmayın: Hem yukarıdan hem aşağıdan tercihlerle dengeli bir liste oluşturun. Burslu vakıf bölümleri özellikle sürprizlere açık, dikkatli olun.

* Şifrenizi kimseyle paylaşmayın: Başkasının yaptığı işlem yüzünden mağdur olmayın.

* Her söze kanmayın: Etrafta çok fazla fikir var. Sosyal medyada, çevrenizde, kursta, okulda herkes bir şey söylüyor. Kime kulak vereceğinizi iyi seçin. Sizi yönlendiren kişiye güvenmiyorsanız, uzak durun.

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