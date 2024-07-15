YKS tercih dönemi

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Sevgili Öğrenciler ve Değerli Veliler,

Her yıl bu zamanlar kampüsümüz, hayatının en önemli kararlarından birinin öncesinde olan sevgili öğrencilerimizin ziyaretine açılır. Zorlu bir sınav döneminin stresini henüz tam olarak atamayan gençlerimiz, tercihlerine ve yeteneklerine en uygun üniversite ve bölümü seçmek için kampüsümüzü ziyaret eder, bizlerle, öğretim üyelerimizle ve öğrencilerimizle görüşür ve Kampüs hayatına dair tüm sorularının yanıtlarını öğrenirler. Aileler, çocukları için güvenli ve mezuniyet sonrası iş bulma imkanı yüksek bir üniversite ararken; gençler de üniversite hayatını her anlamda yaşayabilecekleri ve mezuniyet sonrası iş bulabilecekleri üniversiteleri araştırırlar.



Sevgili gençler,

Öncelikle derin bir nefes alın. Buraya kadar çok çaba sarf ettiniz; şimdi ise daha iyi bir performans sergilemek ve sonunda “iyi ki” diyebilmek için kendinizi dinleyin. Önyargıları ve ezberleri bir kenara bırakın. Kendinize sorun: Neyle uğraştığınızda saatlerin nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz? Hangi alanda yeteneklisiniz ve sizi tamamlayan şey nedir? Hayatınızın mutluluk kaynakları nelerdir? Bu sorulara uygun seçim yaparsanız, tutkuyla ve adanmışlıkla çalışır, hiç yorulmadan zirveye ulaşır, başarılı ve mutlu olursunuz.

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DEĞİŞİMİ YÖNETEN ÜNİVERSİTE

Dünya inanılmaz ve baş döndüren bir hızla değişiyor. Bu dönüşümü yöneten, sizlerin değişimi şekillendirmenin yollarını bulmanıza yardımcı olacak bir üniversiteye dahil olun.

Tercih edeceğiniz üniversite ve bölüm, sadece akademik eğitim alacağınız ve mesleğinizi öğreneceğini bir kurum olmayacaktır. Bu tercihler, kişisel gelişiminizi, entelektüel birikiminizi, sosyal çevrenizi belirleyecek ve aslında “sizi inşa edecek” bir dünyanın kapılarını sizlere aralayacaktır. Bunu sağlayacak olan ise üniversitenin akademisyen kadrosu, kampüs yaşamı ve kültürel ekosistemidir. Nitelikli ve başarılı akademisyenler, asla öğrenci olmayı bırakmazlar, öğretmekten ve öğrenmekten zevk alırlar. Bu enerji size de yansır ve potansiyelinizin artmasını sağlar.

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SANAYİ ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ

Üniversite seçerken barınma ve ulaşım olanakları, sosyal, kültürel ve sportif yaşam koşulları, eğitim ve araştırma altyapısı, üniversite-sanayi iş birliği, uluslararasılaşma, staj ve kariyer imkanları ile ulusal ve küresel başarılarını göz önünde bulundurun. Ayrıca, öğretim elemanlarının sayısı, akademik özgeçmişleri ve başarıları, Teknopark (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) fırsatları da üniversite seçiminde dikkate almanız gereken önemli kriterler arasındadır.

Sizler geleceğimizin liderleri, mimarları ve daha iyi bir Türkiye ve dünya için ümidimizsiniz. Kendinize güvenin ve potansiyelinizi keşfetmenizi sağlayacak ve her gün “sizden daha iyi bir sizi inşa etme” sürecinde size rehberlik edecek, alan açacak ve destekleyecek bir Üniversiteye gelin.

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İLK ADIMI SİZDEN

En doğru tercihinizi yapın ve hikayenizin üniversite bölümü başlasın.

Ülkemizin en büyük servetinin sizler olduğu inancı ile sizleri en iyi bir şekilde eğitmek, donatmak ve geleceğe hazırlamak adına daima yanınızda olacağız ve sizlere destek olacağız.

PROF. DR. YUSUF BARAN KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Baran, 11 Aralık 1977 tarihinde doğdu. 1998 yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2002 ve Doktora derecesini 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden aldı. Doktora çalışmaları esnasında aldığı NATO bursu ile ABD, Medical University of South Carolina’da misafir araştırmacı olarak çalıştı (2005 Temmuz-2006 Temmuz). Prof. Dr. Yusuf Baran’ın çeşitli kurumlar tarafından desteklenen 40’ın üzerinde bilimsel araştırma projesi, 500’ün üzerinde yayınlanmış bilimsel makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirisi ve Kanser Moleküler Biyolojisi kitabı bulunuyor. Bilim, teknoloji, diplomasi konulu ulusal ve uluslararası toplantı/ kongre/ forumlarda 700’ün üzerinde konferans vermiştir.

Dr. Baran’ın ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilmiş 100’ün üzerinde ödülü bulunuyor.