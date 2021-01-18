YKS tarihi belli oldu
ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS'nin 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2021 yılında yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı. Buna göre YKS 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Açıklamaya göre 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
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